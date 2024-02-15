tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 10 лет

Температура воздуха в Екатеринбурге побила 10-летний рекорд

15 февраля 2024, 04:52
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 10 лет

В Екатеринбурге самым холодным днем стало 14 февраля 2024 года по сравнению с аналогичной датой 2014 года.

Так, в городе в среднем похолодало до -19 градусов, что означает -8,1 к норме. Это 14 февраля было самым морозным днем с 2014 года, рассказал уральский специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В дневное время термометры показывали температуру на уровне -18 градусов, а ночью показатели упали до -22 градусов.

Напомним, 15 и 16 февраля 2024 года в Свердловской области снова будут морозы до -42 градусов. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность в эти дни и одеваться тепло, чтобы избежать обморожения.

Названа дата окончания лютых морозов в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Первая половина зимы в Екатеринбурге стала рекордно холодной с 2009 годаАномальные морозы придут в Свердловскую областьМетеоролог назвал место в Свердловской области, где люди в январе мерзли больше всего
#Температура воздуха#Погода#Холод#Предупреждение#Окружающая среда#Зима#Рекорд#Морозы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Синоптик
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Вчера, 13:46
Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории
Вчера, 14:00
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
13 февраля, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
13 февраля, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00