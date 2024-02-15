Температура воздуха в Екатеринбурге побила 10-летний рекорд

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Так, в городе в среднем похолодало до -19 градусов, что означает -8,1 к норме. Это 14 февраля было самым морозным днем с 2014 года, рассказал уральский специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В дневное время термометры показывали температуру на уровне -18 градусов, а ночью показатели упали до -22 градусов.
Напомним, 15 и 16 февраля 2024 года в Свердловской области снова будут морозы до -42 градусов. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность в эти дни и одеваться тепло, чтобы избежать обморожения.