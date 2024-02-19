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Под Екатеринбургом появится биатлонный центр

Проект биатлонного центра Шипулина под Екатеринбургом прошел госэкспертизу

19 февраля 2024, 07:50
Фото: Антон Богомолов / Музей истории Екатеринбурга

Под Екатеринбургом появится биатлонный центр

Закончились все этапы экспертизы проекта Центра подготовки национальной сборной по биатлону под Екатеринбургом.

В настоящее время власти ищут финансирование для реализации этого проекта, сообщил руководитель региональной федерации биатлона Антон Шипулин на «Матч ТВ». Центр будет находиться рядом с мемориальным комплексом.

Антон Шипулин добавил, что новый комплекс будет уникальным. Все необходимые документы уже подготавливаются, и экспертиза уже была проведена.

Теперь остается решить вопрос с деньгами. После этого начнется строительство. По данным Шипулина, проект будет способствовать развитию спорта и туристической отрасли в регионе.

Ранее сообщалось, что здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом.

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#Общество#Строительство#Туризм#Финансирование#Проект#Биатлон#Документы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Госэкспертиза
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