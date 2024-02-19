Проект биатлонного центра Шипулина под Екатеринбургом прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В настоящее время власти ищут финансирование для реализации этого проекта, сообщил руководитель региональной федерации биатлона Антон Шипулин на «Матч ТВ». Центр будет находиться рядом с мемориальным комплексом.
Антон Шипулин добавил, что новый комплекс будет уникальным. Все необходимые документы уже подготавливаются, и экспертиза уже была проведена.
Теперь остается решить вопрос с деньгами. После этого начнется строительство. По данным Шипулина, проект будет способствовать развитию спорта и туристической отрасли в регионе.
Ранее сообщалось, что здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним Тагилом.