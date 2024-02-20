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Жительнице США не разрешили провезти в Екатеринбург украшения на 11 миллионов

Гражданку США не пропустили в Екатеринбург с «тяжелым люксом»

20 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Жительнице США не разрешили провезти в Екатеринбург украшения на 11 миллионов

Гражданку Соединенных Штатов Америки остановили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за того, что она пыталась провезти в город украшения на сумму около 11 миллионов рублей.

Все драгоценности были без деклараций. Известно, что женщина прилетела из США с пересадкой в Эмиратах, пишет «Урал Мэш».

С собой у женщины было четыре килограмма драгоценностей разных известных брендов — Hermes, LV, Bottega Veneta и так дальше. Иностранка рассказала, что приехала к родственникам, а о необходимости оформить декларацию она не знала.

Фото: «Урал Мэш»

В итоге из всех аксессуаров незаконными признали только очки и сумки стоимостью два миллиона рублей. Остальное посчитали б/у товаром, и не стали декларировать.

Гражданке выписали штраф в половину стоимости украшений. Все драгоценности ей вернули.

Ранее жительница Таджикистана не смогла провезти в Екатеринбург 44 кг религиозных атрибутов.

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#Происшествия#Штраф#Кольцово#США#Драгоценности#Декларация#Украшения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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