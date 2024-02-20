Гражданку США не пропустили в Екатеринбург с «тяжелым люксом»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Все драгоценности были без деклараций. Известно, что женщина прилетела из США с пересадкой в Эмиратах, пишет «Урал Мэш».
С собой у женщины было четыре килограмма драгоценностей разных известных брендов — Hermes, LV, Bottega Veneta и так дальше. Иностранка рассказала, что приехала к родственникам, а о необходимости оформить декларацию она не знала.
В итоге из всех аксессуаров незаконными признали только очки и сумки стоимостью два миллиона рублей. Остальное посчитали б/у товаром, и не стали декларировать.
Гражданке выписали штраф в половину стоимости украшений. Все драгоценности ей вернули.
Ранее жительница Таджикистана не смогла провезти в Екатеринбург 44 кг религиозных атрибутов.