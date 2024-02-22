В Екатеринбурге прошла встреча школьников с кавалером орденов Мужества

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Также он отметил необходимость отложить в памяти подвиги прошлых поколений россиян. Этим и занимаются поисковики, сообщили в администрации.
Кроме того, сам мужчина помогал в поисках останков более чем тысячи военнослужащих. Все эти люди погибли во времена военных действий в 1941–1945 годах. За это гость имеет ордер «За отличие в поисковом движении» 3 степени.
Ранее сообщалось, что учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости. Этим займутся классные руководители.