tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Школьники из Екатеринбурга встретились с кавалером орденов Мужества

В Екатеринбурге прошла встреча школьников с кавалером орденов Мужества

22 февраля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

Школьники из Екатеринбурга встретились с кавалером орденов Мужества

В школе №80 Екатеринбурга школьники встретились с кавалером двух орденов Мужества. Мужчина рассказал ученикам о важной работе поисковых отрядов.

Также он отметил необходимость отложить в памяти подвиги прошлых поколений россиян. Этим и занимаются поисковики, сообщили в администрации.

Кроме того, сам мужчина помогал в поисках останков более чем тысячи военнослужащих. Все эти люди погибли во времена военных действий в 1941–1945 годах. За это гость имеет ордер «За отличие в поисковом движении» 3 степени.

Ранее сообщалось, что учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости. Этим займутся классные руководители.

Школьников в Екатеринбурге научили взламывать карты их родителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители школьников в Екатеринбурге заступились за педагога, которая бросила тетрадьШкольников на льдине унесло в открытое море во ВладивостокеАвтоинспекторы в Екатеринбурге тайно следят за школьниками
#Дети#Свердловская область#Школьники#Останки#Екатеринбург#Поисковые отряды#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58