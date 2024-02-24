Клевещет из корысти: фермер из Первоуральска заявил, что не держал белоруса в рабстве

По словам фермера, его работник решил оклеветать его из мести. Он подтвердил, что гражданин Белоруссии действительно работал пастухом и тот факт, что зарплату наличными выдал ему всего несколько раз. Но так было только потому, что тот, получая деньги, сразу же уходил в запой и плохо выполнял свои обязанности — не выходил на работу или терял коров.