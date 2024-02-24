Клевещет из корысти: фермер из Первоуральска заявил, что не держал белоруса в рабстве

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Первоуральский фермер, которого ранее гражданин Белоруссии обвинил в использовании рабской силы, заявил, что это неправда. К самому «рабу» есть множество вопросов, рассказал мужчина в беседе с E1.ru.
Напомним, что об освобождении в пятницу, 23 февраля, из рабства жителя соседней страны заявили волонтеры из организации «Альтернатива». Белорус рассказал общественникам, что 10 месяцев бесплатно пас коров на уральской ферме, а взамен получал только побои.
По словам фермера, его работник решил оклеветать его из мести. Он подтвердил, что гражданин Белоруссии действительно работал пастухом и тот факт, что зарплату наличными выдал ему всего несколько раз. Но так было только потому, что тот, получая деньги, сразу же уходил в запой и плохо выполнял свои обязанности — не выходил на работу или терял коров.
Поэтому вместо денег фермер покупал работнику продукты, а деньги переводил его бывшей жене в Белоруссии в счет алиментов — всего он успел перечислить около 95 тысяч рублей. Кроме того, фермер утверждает, что когда его подопечный во время пьянки потерял телефон, он купил ему новый.
Отрицает он и факт избиения: фермер передвигается на костылях, а его работник — крупный и здоровый мужчина. Историю о «рабстве» он, по словам первоуральца, выдумал, чтобы не отправиться прямиком в тюрьму по прибытию в Белоруссию, так как в родной стране он находится в розыске.
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