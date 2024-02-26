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Школьник из Екатеринбурга показал трюки с баскетбольными мячами

Мальчик из Екатеринбурга удивил YouTube трюками с мячом

26 февраля 2024, 04:10
Фото: Е1

Школьник из Екатеринбурга показал трюки с баскетбольными мячами

10-летний мальчик Дима Василов из Екатеринбурга, занимающийся баскетбольным фристайлом, показал в своем YouTube-блоге трюки с мячами.

Данным видом спорта мальчик занимается на протяжении трех лет с тренером Сергеем Арбузовым. На мастер-класс к нему школьник пришел уже с имеющимися навыками, и Арбузов решил развивать в нем талант, пишет Е1.

По словам тренера, для занятий фристайлом нужно также любить музыку и танцы, так как это развивает чувство баланса и ритма. Кроме того, Арбузов отметил, что в сравнении с баскетболом данный вид спорта менее травматичен.

В 2022 году Дима вместе с тренером создали блог на видеохостинге YouTube «Дима ЯЗАКРУТИЛ», у которого сейчас два миллиона подписчиков. В видео мальчик проводит обучение интересным трюкам. Некоторое время назад он поставил личный рекорд: крутил мяч на пальце 11 минут и 10 секунд не прерываясь.

В баскетбольном фристайле есть три разновидности: флоу — подбрасывание мяча и перекаты по телу, дриблинг — удары мяча об пол, а также спин — кручение мяча на голове, руках и ногах. Больше всего школьнику нравится спин.

Напомним, в Нижнем Тагиле команда лицея №18 победила на Зимнем фестивале ГТО.

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