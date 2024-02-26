Мальчик из Екатеринбурга удивил YouTube трюками с мячом

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Данным видом спорта мальчик занимается на протяжении трех лет с тренером Сергеем Арбузовым. На мастер-класс к нему школьник пришел уже с имеющимися навыками, и Арбузов решил развивать в нем талант, пишет Е1.
По словам тренера, для занятий фристайлом нужно также любить музыку и танцы, так как это развивает чувство баланса и ритма. Кроме того, Арбузов отметил, что в сравнении с баскетболом данный вид спорта менее травматичен.
В 2022 году Дима вместе с тренером создали блог на видеохостинге YouTube «Дима ЯЗАКРУТИЛ», у которого сейчас два миллиона подписчиков. В видео мальчик проводит обучение интересным трюкам. Некоторое время назад он поставил личный рекорд: крутил мяч на пальце 11 минут и 10 секунд не прерываясь.
В баскетбольном фристайле есть три разновидности: флоу — подбрасывание мяча и перекаты по телу, дриблинг — удары мяча об пол, а также спин — кручение мяча на голове, руках и ногах. Больше всего школьнику нравится спин.
Напомним, в Нижнем Тагиле команда лицея №18 победила на Зимнем фестивале ГТО.