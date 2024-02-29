Нейросети, ДТП с лосихой, новый поселок в Нижнем Тагиле и МРОТ в 35 тысяч рублей

Мошенники все чаще используют нейросети для своих темных дел. Два ДТП в Нижнем Тагиле, одно — двухлетней давности, но с участием лося. В состав города войдет бывший военный городок «Сокол». А еще МРОТ в России к 2030 году подрастет до 35 тысяч рублей. Об этом читайте в нашем ежедневном обзоре.

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