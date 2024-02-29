Нейросети, ДТП с лосихой, новый поселок в Нижнем Тагиле и МРОТ в 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:59
Нейросети изначально разрабатывались для созидания, однако мошенники все чаще используют их для реализации своих преступных затей. Подделка документов, фотографий и даже голоса человека — все это стало рутиной для разного рода аферистов. Однако защититься от них можно. Советы дают эксперты по искусственному интеллекту.
В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле, где столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ. Пострадавших в ДТП не было, а вот о водителе иномарки удалось узнать нечто интересное: в момент ДТП он был пьян.
В 2022 году произошло ДТП с пострадавшими, виновницей которого стала выскочившая на дорогу беременная лосиха. В результате серьезные повреждения получили две иномарки, были травмированы несколько человек. Сегодня пассажирка KIA Spectra вспоминает подробности того страшного дня и просит откликнуться очевидцев аварии.
Территория Нижнего Тагила через несколько месяцев станет больше на 41 гектар: к городу могут присоединить бывший военный городок «Сокол». Новый населенный пункт станет частью Дзержинского района и сможет участвовать в городских проектах и программах. Окончательное решение о присоединении будет принято после рассмотрения вопроса в Законодательном собрании Свердловской области.
Хорошую новость озвучил 29 февраля президент России Владимир Путин: размер МРОТ к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей. Он напомнил, что процесс поэтапного повышения минимального размера оплаты труда начался в 2020 году и вырос к 2024 году с 12 до 19 тысяч рублей.