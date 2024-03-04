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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Дефицит врачей в России решают за счет африканских специалистов

Будут ли российских пациентов лечить врачи-африканцы?

4 марта 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

Дефицит врачей в России решают за счет африканских специалистов

В поликлиники разных городов России начали приглашать врачей из Африки. Таким образом в стране решают кадровый дефицит.

Решит ли это проблему, и как африканские врачи справляются с работой, выясняли «Новые известия».

Недавно в СМИ разлетелась история врача из Судана Абдельмалика Арифа Абдаллы. Он трудится в Лыткарино (Подмосковье). Доктор Абделматик рассказывает, что он долго учил русский язык, а когда почти доучился, в Судане началась гражданская война. Поэтому он решил остаться в России, где и учился.

Живет доктор в Печатниках, снимает там квартиру вместе с друзьями. С пациентами у иностранца контактировать получается. Как рассказал сам доктор, к нему хорошо относятся.

Источники издания отметили, что в целом сейчас наблюдается наплыв врачей из Африки, в том числе из Судана. Причин на эмиграцию у этих специалистов несколько. В Судане сейчас идет война, к тому же на руках у этих специалистов уже есть российские дипломы, поэтому им не требуется заново учиться или как-то подтверждать квалификацию.

Кроме того, в России наблюдается дефицит врачей, поэтому эти кадры здесь кстати. Сейчас в стране наблюдается нехватка 25-30 тысяч медиков и более 50 тысяч медсестер и фельдшеров. Также многих врачей не устраивает зарплата, им приходится работать на две ставки.

В тоже время некоторые местные врачи не сильно рады докторам из Африки. Причина — различия в ментальности. Некоторые врачи утверждают, что порой пациенту просто нужно поговорить с доктором, а африканец не сможет понять психологию среднестатистической пожилой женщины.

В тоже время в соцсетях многие пациенты высказались о том, что доктор — это не про национальность, а про призвание. Также они писали, что «врач — он и в Африке врач».

Ранее сообщалось, что в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачей.

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