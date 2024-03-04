Будут ли российских пациентов лечить врачи-африканцы?

Источники издания отметили, что в целом сейчас наблюдается наплыв врачей из Африки, в том числе из Судана. Причин на эмиграцию у этих специалистов несколько. В Судане сейчас идет война, к тому же на руках у этих специалистов уже есть российские дипломы, поэтому им не требуется заново учиться или как-то подтверждать квалификацию.