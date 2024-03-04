Будут ли российских пациентов лечить врачи-африканцы?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Решит ли это проблему, и как африканские врачи справляются с работой, выясняли «Новые известия».
Недавно в СМИ разлетелась история врача из Судана Абдельмалика Арифа Абдаллы. Он трудится в Лыткарино (Подмосковье). Доктор Абделматик рассказывает, что он долго учил русский язык, а когда почти доучился, в Судане началась гражданская война. Поэтому он решил остаться в России, где и учился.
Живет доктор в Печатниках, снимает там квартиру вместе с друзьями. С пациентами у иностранца контактировать получается. Как рассказал сам доктор, к нему хорошо относятся.
Источники издания отметили, что в целом сейчас наблюдается наплыв врачей из Африки, в том числе из Судана. Причин на эмиграцию у этих специалистов несколько. В Судане сейчас идет война, к тому же на руках у этих специалистов уже есть российские дипломы, поэтому им не требуется заново учиться или как-то подтверждать квалификацию.
Кроме того, в России наблюдается дефицит врачей, поэтому эти кадры здесь кстати. Сейчас в стране наблюдается нехватка 25-30 тысяч медиков и более 50 тысяч медсестер и фельдшеров. Также многих врачей не устраивает зарплата, им приходится работать на две ставки.
В тоже время некоторые местные врачи не сильно рады докторам из Африки. Причина — различия в ментальности. Некоторые врачи утверждают, что порой пациенту просто нужно поговорить с доктором, а африканец не сможет понять психологию среднестатистической пожилой женщины.
В тоже время в соцсетях многие пациенты высказались о том, что доктор — это не про национальность, а про призвание. Также они писали, что «врач — он и в Африке врач».
Ранее сообщалось, что в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачей.