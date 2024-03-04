Семьи поучаствовали в мероприятии «Здоровая семья — здоровая страна» в Новоуральске

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В мероприятиях поучаствовали семь семей. Об этом сообщили в спортклубе «Кедр».
В семейных эстафетах участвовали мамы, папы и дети. Им предлагалось преодолеть дистанцию в 3 км. В результате первое место заняла семья Лебедевых, второе — семья Макамединовых, а третье — семья Даниловых.
В интеллектуальном квизе все вопросы были посвящены памяти Ефима Павловича Славского. Первое место завоевала семья Черноусовых, второе — семья Даниловых, а третье — семья Моисеевых.
Ранее сообщалось, что юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире.