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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Новоуральске семьи сразились в эстафетах и квизе

Семьи поучаствовали в мероприятии «Здоровая семья — здоровая страна» в Новоуральске

4 марта 2024, 13:39
Фото: Спортклуб «Кедр»

В Новоуральске семьи сразились в эстафетах и квизе

В Новоуральске прошло мероприятие «Здоровая семья — здоровая страна». В рамках встречи прошли семейные эстафеты и интеллектуальный квиз.

В мероприятиях поучаствовали семь семей. Об этом сообщили в спортклубе «Кедр».

В семейных эстафетах участвовали мамы, папы и дети. Им предлагалось преодолеть дистанцию в 3 км. В результате первое место заняла семья Лебедевых, второе — семья Макамединовых, а третье — семья Даниловых.

Фото: Спортклуб «Кедр»

В интеллектуальном квизе все вопросы были посвящены памяти Ефима Павловича Славского. Первое место завоевала семья Черноусовых, второе — семья Даниловых, а третье — семья Моисеевых.

Ранее сообщалось, что юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире.

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