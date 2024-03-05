Деньги за проезд вперед, ремонт и строительство мостов, питьевая вода и тонны снега

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В Нижнем Тагиле руководство МУП «Тагильский трамвай» затеяло еще одну реформу: плату за проезд в муниципальных автобусах теперь будут брать при входе, а не при выходе, как раньше. Пока такая практика введена только на некоторых маршрутах, и тагильчане привыкают к новшеству.
Власти Нижнего Тагила думают, как предотвратить транспортный коллапс, который может возникнуть из-за ремонта плотины на улице Челюскинцев. Один из вариантов решения проблемы — возведение временного моста от Береговой-Ударной до заводоуправления. По-другому решить проблему пробок, которые неминуемо возникнут после начала ремонтных работ, будет очень сложно, считает мэр Владислав Пинаев.
В мае в Нижнем Тагиле начнется ремонт еще одного моста — на улице Космонавтов. Он будет идти все лето и завершится в сентябре 2024 года. Перекрывать движение здесь администрация не планирует: велик риск серьезного транспортного коллапса. Поиск подходящего подрядчика идет с 1 марта.
Жители Свердловской области все чаще выбирают бутилированную воду, предпочитая ее обычной воде из-под крана или родника. И это неудивительно: почти 10% проб, взятых из разных источников в регионе, не соответствуют гигиеническим нормам. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах России. Этим активно пользуется бизнес, который в 2023 году нарастил производство бутилированной воды в РФ в полтора раза.
Эта зима в Свердловской области, да и в России в целом, стала одной из самых снежных за последние годы. В Нижнем Тагиле дорожники вывезли с улиц города беспрецедентное количество снега — 260 тонн. Это почти на 100 тонн больше, чем в 2023 году. А ведь зима пока и не думает отступать: метеорологи опять прогнозируют осадки в ближайшие дни, а значит работы у коммунальных служб еще прибавится.