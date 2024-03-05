tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Деньги за проезд вперед, ремонт и строительство мостов, питьевая вода и тонны снега

Деньги за проезд вперед, ремонт и строительство мостов, питьевая вода и тонны снега

5 марта 2024, 18:23
Фото: 1MI
В автобусах Нижнего Тагила плату за проезд будут брать при входе. Местные власти решили всерьез заняться мостами: один построят, а другой отремонтируют. Свердловчане задумались о качестве воды, а тагильские власти борются со снегом. Итоги Нижнего Тагила и региона — в нашем ежедневном обзоре.

В Нижнем Тагиле руководство МУП «Тагильский трамвай» затеяло еще одну реформу: плату за проезд в муниципальных автобусах теперь будут брать при входе, а не при выходе, как раньше. Пока такая практика введена только на некоторых маршрутах, и тагильчане привыкают к новшеству.

Оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила будет взиматься при входе
Узнать подробнее

Власти Нижнего Тагила думают, как предотвратить транспортный коллапс, который может возникнуть из-за ремонта плотины на улице Челюскинцев. Один из вариантов решения проблемы — возведение временного моста от Береговой-Ударной до заводоуправления. По-другому решить проблему пробок, которые неминуемо возникнут после начала ремонтных работ, будет очень сложно, считает мэр Владислав Пинаев.

Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В мае в Нижнем Тагиле начнется ремонт еще одного моста — на улице Космонавтов. Он будет идти все лето и завершится в сентябре 2024 года. Перекрывать движение здесь администрация не планирует: велик риск серьезного транспортного коллапса. Поиск подходящего подрядчика идет с 1 марта.

Мост на Космонавтов в Нижнем Тагиле не будут перекрывать на время капремонта
Узнать подробнее

Жители Свердловской области все чаще выбирают бутилированную воду, предпочитая ее обычной воде из-под крана или родника. И это неудивительно: почти 10% проб, взятых из разных источников в регионе, не соответствуют гигиеническим нормам. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах России. Этим активно пользуется бизнес, который в 2023 году нарастил производство бутилированной воды в РФ в полтора раза.

Из-под крана или из бутылки? Какую воду выбирают жители Свердловской области
Узнать подробнее

Эта зима в Свердловской области, да и в России в целом, стала одной из самых снежных за последние годы. В Нижнем Тагиле дорожники вывезли с улиц города беспрецедентное количество снега — 260 тонн. Это почти на 100 тонн больше, чем в 2023 году. А ведь зима пока и не думает отступать: метеорологи опять прогнозируют осадки в ближайшие дни, а значит работы у коммунальных служб еще прибавится.

260 тысяч тонн снега вывезли дорожники за зиму в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Временная дорога, неисполнение предписания, победа в футболе и БДСМРозыгрыш яиц, дефицит кадров, попавшая девочка и осколки в едеПожарные машины, бойцы и их призы, сбежавший подросток и снегопады
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Производство#Мост#Снег#Осадки#Ремонт#Питьевая вода#Проезд#Перекрытие#Вывоз снега#Общественный транспорт#Плата#Дорожные службы#Строительство моста#Екатеринбург#Пробки#Пробы#Коллапс#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03