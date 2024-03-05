Деньги за проезд вперед, ремонт и строительство мостов, питьевая вода и тонны снега

Эта зима в Свердловской области, да и в России в целом, стала одной из самых снежных за последние годы. В Нижнем Тагиле дорожники вывезли с улиц города беспрецедентное количество снега — 260 тонн. Это почти на 100 тонн больше, чем в 2023 году. А ведь зима пока и не думает отступать: метеорологи опять прогнозируют осадки в ближайшие дни, а значит работы у коммунальных служб еще прибавится.