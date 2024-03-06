Болезнь сорвала суд по делу об изнасиловании шваброй в Новоуральске

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Речь идет об Иване Бугаенко. Разборки отложили из-за того, что он заболел, пишет Ура.ру. Суд назначил заседание на конец марта.
Напомним, что обвиняемый находится под домашним арестом. Мера действительна до 23 июля.
Само изнасилование случилось в октябре прошлого года в кафе «Ромашка». Люди узнали о нем через неделю, когда в интернете стало распространяться видео тех событий. В полицию Бугаенко пришел сам, а кафе после случившегося закрылось.