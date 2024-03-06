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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Новоуральске сорван суд по делу насильника гостя кафе шваброй

Болезнь сорвала суд по делу об изнасиловании шваброй в Новоуральске

6 марта 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

В Новоуральске сорван суд по делу насильника гостя кафе шваброй

В Новоуральске сорвалось судебное заседание по делу мужчины, которого обвиняют в изнасиловании посетителя кафе шваброй.

Речь идет об Иване Бугаенко. Разборки отложили из-за того, что он заболел, пишет Ура.ру. Суд назначил заседание на конец марта.

Напомним, что обвиняемый находится под домашним арестом. Мера действительна до 23 июля.

Само изнасилование случилось в октябре прошлого года в кафе «Ромашка». Люди узнали о нем через неделю, когда в интернете стало распространяться видео тех событий. В полицию Бугаенко пришел сам, а кафе после случившегося закрылось.

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