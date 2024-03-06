Жительница поселка в Свердловской области пожаловалась на плесень в доме

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По словам женщины, из-за повышенной влажности в доме появились насекомые, а также по стенам распространилась плесень. Из-за этого ей пришлось сменить место жительства, пишет Ура.ру.
Вскоре женщине сообщили в Роспотребнадзоре, что в поселок приедут специалисты с проверкой состояния данного дома. По ее результатам будут принято соответствующее решение. Свердловчанка выразила надежду на то, что жильцов расселят, а дом снесут.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге жители 25-этажной новостройки рассказали о том, что их дом заливает водой, и несколько квартир уже пострадало от воды.