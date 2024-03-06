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Роспотребнадзор проверит дом с плесенью в поселке Свердловской области

Жительница поселка в Свердловской области пожаловалась на плесень в доме

6 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI

Роспотребнадзор проверит дом с плесенью в поселке Свердловской области

Жительница многоквартирного дома в свердловском поселке Ключевск пожаловалась на плесень и насекомых. Об этом она рассказала в феврале 2024 года.

По словам женщины, из-за повышенной влажности в доме появились насекомые, а также по стенам распространилась плесень. Из-за этого ей пришлось сменить место жительства, пишет Ура.ру.

Вскоре женщине сообщили в Роспотребнадзоре, что в поселок приедут специалисты с проверкой состояния данного дома. По ее результатам будут принято соответствующее решение. Свердловчанка выразила надежду на то, что жильцов расселят, а дом снесут.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге жители 25-этажной новостройки рассказали о том, что их дом заливает водой, и несколько квартир уже пострадало от воды.

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