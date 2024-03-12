Дистант в тагильских школах, штраф, законсервированный ТЦ и авто для спасателей

В Нижнем Тагиле собственник решил законсервировать недостроенный ТЦ «Парк» на Космонавтов. Об этом он уведомил мэрию. Работы должны возобновиться с началом осени. С чем связаны очередные «приключения» торгового центра, который строится уже несколько лет, непонятно. Его открытие уже переносили несколько раз, а изначально планировали открыть двери для посетителей в 2022 году.