Дистант в тагильских школах, штраф, законсервированный ТЦ и авто для спасателей

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В тагильском управлении образования разрешили школам самим организовывать досуг детей в дни проведения выборов президента. Городские власти дали рекомендации по переводу школьников на дистант, однако не возбраняются и кратковременные каникулы с походами в музеи, кино, театры, а также любые другие виды внеурочной деятельности.
Водителя-дальнобойщика, которого после инсульта автоинспекторы заперли в автомобиле, спасли врачи, однако после выписки вместо извинений он получил штраф за неправильную парковку. По мнению ГИБДД, водитель грузовика нарушил закон, когда, теряя сознание после инсульта, остановил фуру прямо на обочине дороге.
В Нижнем Тагиле собственник решил законсервировать недостроенный ТЦ «Парк» на Космонавтов. Об этом он уведомил мэрию. Работы должны возобновиться с началом осени. С чем связаны очередные «приключения» торгового центра, который строится уже несколько лет, непонятно. Его открытие уже переносили несколько раз, а изначально планировали открыть двери для посетителей в 2022 году.
Парк аварийно-спасательных машин Нижнего Тагила скоро пополнится еще одним транспортным средством. Мэрия выделила деньги на покупку нового автомобиля стоимостью 3,5 млн рублей. По условиям авто должно быть отечественного производства и потреблять исключительно бензин марки Аи-92.
В двух селах под Нижним Тагилом пройдет капитальный ремонт школьных спортивных объектов. В школе №21 в Краснополье полностью обновится спортивный зал, на эти цели из бюджета выделят 5,4 млн рублей. А в образовательном учреждении Покровского для детей оборудуют целое футбольное поле за 20,9 млн рублей с беговыми дорожками, отсеками для прыжков и наружным освещением.