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Дистант в тагильских школах, штраф, законсервированный ТЦ и авто для спасателей

Дистант в тагильских школах, штраф, законсервированный ТЦ и авто для спасателей

12 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI
Выборы президента порадуют школьников Нижнего Тагила. Едва не умершему от инсульта водителю впаяли штраф. В Нижнем Тагиле законсервировали недострой. Спасателям купят новое авто, а в школах обустроят спортивные объекты. Новости Нижнего Тагила и Свердловской области 12 марта — в нашем обзоре.

В тагильском управлении образования разрешили школам самим организовывать досуг детей в дни проведения выборов президента. Городские власти дали рекомендации по переводу школьников на дистант, однако не возбраняются и кратковременные каникулы с походами в музеи, кино, театры, а также любые другие виды внеурочной деятельности.

Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
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Водителя-дальнобойщика, которого после инсульта автоинспекторы заперли в автомобиле, спасли врачи, однако после выписки вместо извинений он получил штраф за неправильную парковку. По мнению ГИБДД, водитель грузовика нарушил закон, когда, теряя сознание после инсульта, остановил фуру прямо на обочине дороге.

Оштрафован свердловчанин, который умирал от инсульта на глазах у инспекторов ГИБДД
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В Нижнем Тагиле собственник решил законсервировать недостроенный ТЦ «Парк» на Космонавтов. Об этом он уведомил мэрию. Работы должны возобновиться с началом осени. С чем связаны очередные «приключения» торгового центра, который строится уже несколько лет, непонятно. Его открытие уже переносили несколько раз, а изначально планировали открыть двери для посетителей в 2022 году.

Закончат не раньше сентября 2024: в Нижнем Тагиле законсервировали недостроенный ТЦ
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Парк аварийно-спасательных машин Нижнего Тагила скоро пополнится еще одним транспортным средством. Мэрия выделила деньги на покупку нового автомобиля стоимостью 3,5 млн рублей. По условиям авто должно быть отечественного производства и потреблять исключительно бензин марки Аи-92.

Тагильские спасатели будут ездить на новом автомобиле за 3,5 млн рублей
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В двух селах под Нижним Тагилом пройдет капитальный ремонт школьных спортивных объектов. В школе №21 в Краснополье полностью обновится спортивный зал, на эти цели из бюджета выделят 5,4 млн рублей. А в образовательном учреждении Покровского для детей оборудуют целое футбольное поле за 20,9 млн рублей с беговыми дорожками, отсеками для прыжков и наружным освещением.

Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
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Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
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