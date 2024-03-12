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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В дни выборов президента РФ в Нижнем Тагиле потеплеет до +5 градусов

В дни выборов президента РФ в Нижнем Тагиле потеплеет до +5 градусов

12 марта 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
С 15 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начнется оттепель. С пятницы столбики термометров днем будут постепенно подниматься до +6 градусов.

Так, уже в пятницу и субботу, 15 и 16 марта, в первые два дня выборов президента РФ, среднесуточная температура воздуха в городе составит ноль градусов. Днем синоптики Гисметео обещают до +3 градусов, ночью — до -1 градуса. Однако прогнозируются сильные ветра до 17 метров в секунду.

Затем в Нижнем Тагиле станет еще теплее, а юго-западный ветер немного стихнет. В воскресенье, 17 марта, в городе будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов. Во все дни геомагнитная активность будет умеренной и составит два балла.

Ранее стало известно, что местами в Свердловской области 12 и 13 марта ночью ожидаются морозы до -30 градусов.

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