В дни выборов президента РФ в Нижнем Тагиле потеплеет до +5 градусов

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Так, уже в пятницу и субботу, 15 и 16 марта, в первые два дня выборов президента РФ, среднесуточная температура воздуха в городе составит ноль градусов. Днем синоптики Гисметео обещают до +3 градусов, ночью — до -1 градуса. Однако прогнозируются сильные ветра до 17 метров в секунду.
Затем в Нижнем Тагиле станет еще теплее, а юго-западный ветер немного стихнет. В воскресенье, 17 марта, в городе будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов. Во все дни геомагнитная активность будет умеренной и составит два балла.
Ранее стало известно, что местами в Свердловской области 12 и 13 марта ночью ожидаются морозы до -30 градусов.