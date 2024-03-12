В дни выборов президента РФ в Нижнем Тагиле потеплеет до +5 градусов

Затем в Нижнем Тагиле станет еще теплее, а юго-западный ветер немного стихнет. В воскресенье, 17 марта, в городе будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов. Во все дни геомагнитная активность будет умеренной и составит два балла.