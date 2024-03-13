tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Суд над пьяным водителем, ремонт фасада, удары в живот, вейпы и смерть в родах

Суд над пьяным водителем, ремонт фасада, удары в живот, вейпы и смерть в родах

13 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем. В тагильском поселке обновят фасад Центра культуры. В Екатеринбурге подростки избили первоклашку. Наркологи в ужасе от увлечения подростов вейпами. Медсестра умерла после родов. Итоги Нижнего Тагила и региона 13 марта — в нашем традиционном обзоре.

В Нижнем Тагиле состоялся второй процесс по делу водителя, который сбил на улице Алтайской местную жительницу. Очевидцы ДТП в один голос утверждают, что мужчина был пьян. Однако тот держит оборону и утверждает, что наехал на женщину из-за эпилептического припадка. Так это или нет, решит врач-эпилептолог, который через месяц выступит в суде в качестве эксперта.

Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Узнать подробнее

В Черноисточинском Центре культуры пройдет капитальный ремонт фасада. Подрядчику предстоит немало сделать: фасад нужно очистить, заделать трещины, покрыть краской и даже соорудить защиту от голубей. На все работы администрация Нижнего Тагила выделяет 5,4 млн рублей.

Ремонт фасада Центра культуры предстоит в поселке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

В одной из школ Екатеринбурга произошла резонансная история: подростки целой толпой набросились на маленького мальчика и избили его. По словам мамы пострадавшего ребенка, сыну наносили удары в живот, по рукам и по ногам. Также агрессивные пятиклассники несколько раз ударили и ее старшую дочь, которая пыталась вступиться за брата.

Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Узнать подробнее

В Свердловской области наметилась опасная тенденция: практически каждый второй подросток использует вейпы или курит электронные сигареты. Около 40% школьников замечены за этим опасным занятием. Но наркологов больше тревожит не сам факт курения, а то, что несовершеннолетние делают этого с молчаливого одобрения родителей, которые и сами не прочь затянуться.

Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Узнать подробнее

Эксперты назвали причину смерти 33-летней жительницы Нижнего Тагила — инсульт. Скончалась женщина в детской больнице, где лежала с новорожденным сыном. У женщины накануне вечером заболела голова, однако ей предложили лишь таблетку цитрамона. Утром молодая мама, которая и сама была медиком, не проснулась.

Стали известны причины гибели медсестры после родов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Нижнего Тагила добилась выплаты в 1,5 млн за смерть погибшего на СВОВыбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмыПревышение формальдегида и 111-летний юбилей: итоги выходных в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Культура#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Свердловская область#Смерть#Избиение#Суд#Экспертиза#Школа#Ремонт#Родители#Пьяный водитель#Роды#Инсульт#Электронные сигареты#Фасад#18+#Екатеринбург#Вейпы#Наркологи#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Сегодня, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Сегодня, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Сегодня, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Сегодня, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Сегодня, 13:47
"