Суд над пьяным водителем, ремонт фасада, удары в живот, вейпы и смерть в родах

В Нижнем Тагиле состоялся второй процесс по делу водителя, который сбил на улице Алтайской местную жительницу. Очевидцы ДТП в один голос утверждают, что мужчина был пьян. Однако тот держит оборону и утверждает, что наехал на женщину из-за эпилептического припадка. Так это или нет, решит врач-эпилептолог, который через месяц выступит в суде в качестве эксперта.