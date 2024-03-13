Суд над пьяным водителем, ремонт фасада, удары в живот, вейпы и смерть в родах

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Published Сегодня, 16:30
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В Нижнем Тагиле состоялся второй процесс по делу водителя, который сбил на улице Алтайской местную жительницу. Очевидцы ДТП в один голос утверждают, что мужчина был пьян. Однако тот держит оборону и утверждает, что наехал на женщину из-за эпилептического припадка. Так это или нет, решит врач-эпилептолог, который через месяц выступит в суде в качестве эксперта.
В Черноисточинском Центре культуры пройдет капитальный ремонт фасада. Подрядчику предстоит немало сделать: фасад нужно очистить, заделать трещины, покрыть краской и даже соорудить защиту от голубей. На все работы администрация Нижнего Тагила выделяет 5,4 млн рублей.
В одной из школ Екатеринбурга произошла резонансная история: подростки целой толпой набросились на маленького мальчика и избили его. По словам мамы пострадавшего ребенка, сыну наносили удары в живот, по рукам и по ногам. Также агрессивные пятиклассники несколько раз ударили и ее старшую дочь, которая пыталась вступиться за брата.
В Свердловской области наметилась опасная тенденция: практически каждый второй подросток использует вейпы или курит электронные сигареты. Около 40% школьников замечены за этим опасным занятием. Но наркологов больше тревожит не сам факт курения, а то, что несовершеннолетние делают этого с молчаливого одобрения родителей, которые и сами не прочь затянуться.
Эксперты назвали причину смерти 33-летней жительницы Нижнего Тагила — инсульт. Скончалась женщина в детской больнице, где лежала с новорожденным сыном. У женщины накануне вечером заболела голова, однако ей предложили лишь таблетку цитрамона. Утром молодая мама, которая и сама была медиком, не проснулась.