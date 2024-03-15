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В два раза увеличилось количество строящегося жилья в Свердловской области

В два раза увеличилось количество строящегося жилья в Свердловской области

15 марта 2024, 08:46
Фото: 1MI
В Свердловской области с начала нынешнего года ввели в эксплуатацию в 1,6 раза больше квартир, чем годом ранее.

Более 788 тысяч «квадратов» недвижимого иммущества было введено в регионе за два месяца 2024 года, сообщили в региональном правительстве.

Средний Урал вошел в список 10 муниципалитетов с весомыми объемами жилищного строительства. Регион расположился на седьмом месте.

Прямо сейчас в области ведется строительство 4,6 миллиона «квадратов» недвижимого имущества. При этому области есть потенциал на строительство свыше 16 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что мэр города запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком «Палникс».

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#Свердловская область#Город#Жилье#Строительство#Квартиры#Эксплуатация#Новые квартиры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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