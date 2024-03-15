В два раза увеличилось количество строящегося жилья в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Более 788 тысяч «квадратов» недвижимого иммущества было введено в регионе за два месяца 2024 года, сообщили в региональном правительстве.
Средний Урал вошел в список 10 муниципалитетов с весомыми объемами жилищного строительства. Регион расположился на седьмом месте.
Прямо сейчас в области ведется строительство 4,6 миллиона «квадратов» недвижимого имущества. При этому области есть потенциал на строительство свыше 16 миллионов квадратных метров.
Ранее сообщалось, что мэр города запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком «Палникс».