Детектив, ДР свердловского губернатора, километр за 8 рублей и зеленка за пазухой

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
В Нижнем Тагиле ШКИТ представил короткометражный детектив «Мы идем искать». Премьера прошла в кинотеатре «Красногвардеец». Зал был полон, после окончания просмотра зрители дружно подняли большие пальцы вверх, а затем на вопросы зрителей ответил руководитель Школы кино и телевидения Виктор Зайцев.
В Свердловской области завершился благотворительный сбор, приуроченный к дню рождения губернатора Евгения Куйвашева. 15 млн рублей пойдут на лечение больных детей, работу реабилитационного центра и содержание социального такси. Традиции уже 10 лет, и за все время общая сумма сбора составила почти 150 млн рублей.
В мэрии Нижнего Тагила раскрыли, сколько будут получать перевозчики после перезаключения контрактов. Власти обещают платить им по восемь рублей за километр. Важное условие — прозрачность работы. Все автобусы должны в обязательном порядке отражаться в системе контроля. Эти меры помогут отладить работу общественного транспорта в городе, уверены в администрации.
ЧП произошло на одном из избирательных участков Екатеринбурга. Женщина попыталась налить зеленку в урну с бюллетенями. Ее удалось вовремя остановить, а участок продолжил работу в штатном режиме. А вот женщине, которая оказалась ни больше ни меньше профессором УрФУ, грозит уголовная ответственность.
Избирателям Свердловской области напомнили о запрете агитации в дни голосования на выборах президента. Это было сделано после того, как некоторые свердловчане выложили в соцсетях фотографии бюллетеней. Рассказывать о своей гражданской позиции в соцсетях можно, а вот показывать бюллетени с галочкой — нельзя, прокомментировали в Центре общественного наблюдения.