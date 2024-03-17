Детектив, ДР свердловского губернатора, километр за 8 рублей и зеленка за пазухой

Избирателям Свердловской области напомнили о запрете агитации в дни голосования на выборах президента. Это было сделано после того, как некоторые свердловчане выложили в соцсетях фотографии бюллетеней. Рассказывать о своей гражданской позиции в соцсетях можно, а вот показывать бюллетени с галочкой — нельзя, прокомментировали в Центре общественного наблюдения.