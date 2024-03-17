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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

Детектив, ДР свердловского губернатора, километр за 8 рублей и зеленка за пазухой

Детектив, ДР свердловского губернатора, километр за 8 рублей и зеленка за пазухой

17 марта 2024, 15:52
Фото: 1MI
В Тагиле прошла кинопремьера детектива «Мы идем искать». Для больных детей собрали 15 млн рублей в честь ДР губернатора Куйвашева. Жительница Екатеринбурга принесла на избирательный участок зеленку, но не успела ее вылить. Эти и другие новости Нижнего Тагила и региона за выходные — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле ШКИТ представил короткометражный детектив «Мы идем искать». Премьера прошла в кинотеатре «Красногвардеец». Зал был полон, после окончания просмотра зрители дружно подняли большие пальцы вверх, а затем на вопросы зрителей ответил руководитель Школы кино и телевидения Виктор Зайцев.

ШКИТ в кино: в Нижнем Тагиле состоялась премьера детектива «Мы идем искать»
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В Свердловской области завершился благотворительный сбор, приуроченный к дню рождения губернатора Евгения Куйвашева. 15 млн рублей пойдут на лечение больных детей, работу реабилитационного центра и содержание социального такси. Традиции уже 10 лет, и за все время общая сумма сбора составила почти 150 млн рублей.

15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
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В мэрии Нижнего Тагила раскрыли, сколько будут получать перевозчики после перезаключения контрактов. Власти обещают платить им по восемь рублей за километр. Важное условие — прозрачность работы. Все автобусы должны в обязательном порядке отражаться в системе контроля. Эти меры помогут отладить работу общественного транспорта в городе, уверены в администрации.

Тагильские перевозчики будут получать по 8 рублей за километр пути автобусов
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ЧП произошло на одном из избирательных участков Екатеринбурга. Женщина попыталась налить зеленку в урну с бюллетенями. Ее удалось вовремя остановить, а участок продолжил работу в штатном режиме. А вот женщине, которая оказалась ни больше ни меньше профессором УрФУ, грозит уголовная ответственность.

Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке
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Избирателям Свердловской области напомнили о запрете агитации в дни голосования на выборах президента. Это было сделано после того, как некоторые свердловчане выложили в соцсетях фотографии бюллетеней. Рассказывать о своей гражданской позиции в соцсетях можно, а вот показывать бюллетени с галочкой — нельзя, прокомментировали в Центре общественного наблюдения.

Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами
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