Итоги выборов, приговор дезертиру, секспросвет и избиение за сигарету

В Нижнем Тагиле, как и в целом по России, в понедельник, 18 марта, подводили итоги выборов президента. Явка в городе оказалась выше, чем в целом по Свердловской области. Активнее всего за Владимира Путина голосовали жители Вагонки — 82,99%. А еще выборы в Нижнем Тагиле прошли без инцидентов и порчи бюллетеней.