Итоги выборов, приговор дезертиру, секспросвет и избиение за сигарету

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
После из ряда вон выходящего случая в Первоуральске, где 11-летняя девочка занималась сексом с тремя старшеклассниками, родители и специалисты ломают голову, как избежать подобных инцидентов. А рецепт по-прежнему один на все времена — уделять ребенку больше внимания, чтобы не пропустить тревожные симптомы.
В Нижнем Тагиле толпа мужчин «неславянской наружности» напала на 17-летнего подростка, который вышел с матерью из магазина, но отстал от нее, чтобы дождаться друга. Мигранты попросили прикурить, но сигарет у юноши не оказалось. После этого мужчины впятером начали его избивать.
Тагильский Роспотребнадзор закрывал глаза на выбросы сероводорода в феврале, хотя измерения других лабораторий показывали многократное превышение ПДК. Дорожники начали подготовку к предстоящему паводку с помощью бензопил, а экодом «Народный» подвел итоги первого девичника. TagilCity подвел экоитоги минувшей недели.
В Нижнем Тагиле, как и в целом по России, в понедельник, 18 марта, подводили итоги выборов президента. Явка в городе оказалась выше, чем в целом по Свердловской области. Активнее всего за Владимира Путина голосовали жители Вагонки — 82,99%. А еще выборы в Нижнем Тагиле прошли без инцидентов и порчи бюллетеней.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор военному, самовольно оставившему место службы. Дезертир получил шесть лет и пять месяцев лишения свободы по приговору военного суда. Отбывать наказание, если приговор не будет отменен по апелляции, мужчине предстоит в колонии общего режима.