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Пьяный в подъезде, 101-летняя учительница, запись в лагеря и живая вода для тагильчан

Пьяный в подъезде, 101-летняя учительница, запись в лагеря и живая вода для тагильчан

20 марта 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле мужчина приставал к школьнице в подъезде. Умерла известная в городе 101-летняя учительница. Тагильчане запишут детей в летние лагеря. В поселке Уралец выроют новый колодец. Астролог рассказал о временах года и знаках зодиака. Новости Тагила и области 20 марта — в нашем обзоре.

На улице Захарова в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина сильно испугал школьницу в подъезде вопросом «А что у тебя под курткой?». Девочка растерялась, однако ей повезло, что следом в подъезд зашел ее отец. Он скрутил обидчика дочери, а соседи позвонили в полицию. Напугавший ребенка мужчина оказался уроженцем Челябинской области.

«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
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20 марта пришли печальные новости из Германии, где умерла учительница немецкого языка Амалия Больдт. До переезда в Европу она долгое время преподавала в гимназии №32 Нижнего Тагила. Учительнице был 101 год. Ее ученики и коллеги помнят Амалию Больдт человеком, любившим детей и преданным своему делу.

На 101-м году жизни умерла учитель немецкого языка из школы №32 в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле с 4 апреля начнется запись в летние лагеря — детей готовы принять девять здравниц. Родители смогут подать заявление двумя способами — через Госуслуги или при личном посещении МФЦ. Сделать это необходимо до 13 апреля. С 23 апреля также стартует запись в дневные летние лагеря.

4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись детей в лагеря на лето
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Новый колодец с чистой питьевой водой появится в тагильском поселке Уралец. Выроют его на улице Белогорской. На эти цели из городского бюджета выделено 930 тысяч рублей. Сейчас мэрия выбирает подрядчика, который должен будет завершить работы до 31 августа 2024 года.

Пейте воду на здоровье: новый колодец появится в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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20 марта наступил день весеннего равноденствия и новый зодиакальный круг. Начинается время Овнов. Этот период знаменует собой начало весны и обновления, рассказала TagilCity астролог Мария Кучма. Овен — кардинальный знак зодиака наряду с Раком, Весами и Козерогом, с которых начинаются остальные времена года. Для этой группы знаков свойственны быстрота и решительность.

Астролог рассказала о связи времен года и знаков зодиака
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