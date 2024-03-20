Пьяный в подъезде, 101-летняя учительница, запись в лагеря и живая вода для тагильчан

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
На улице Захарова в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина сильно испугал школьницу в подъезде вопросом «А что у тебя под курткой?». Девочка растерялась, однако ей повезло, что следом в подъезд зашел ее отец. Он скрутил обидчика дочери, а соседи позвонили в полицию. Напугавший ребенка мужчина оказался уроженцем Челябинской области.
20 марта пришли печальные новости из Германии, где умерла учительница немецкого языка Амалия Больдт. До переезда в Европу она долгое время преподавала в гимназии №32 Нижнего Тагила. Учительнице был 101 год. Ее ученики и коллеги помнят Амалию Больдт человеком, любившим детей и преданным своему делу.
В Нижнем Тагиле с 4 апреля начнется запись в летние лагеря — детей готовы принять девять здравниц. Родители смогут подать заявление двумя способами — через Госуслуги или при личном посещении МФЦ. Сделать это необходимо до 13 апреля. С 23 апреля также стартует запись в дневные летние лагеря.
Новый колодец с чистой питьевой водой появится в тагильском поселке Уралец. Выроют его на улице Белогорской. На эти цели из городского бюджета выделено 930 тысяч рублей. Сейчас мэрия выбирает подрядчика, который должен будет завершить работы до 31 августа 2024 года.
20 марта наступил день весеннего равноденствия и новый зодиакальный круг. Начинается время Овнов. Этот период знаменует собой начало весны и обновления, рассказала TagilCity астролог Мария Кучма. Овен — кардинальный знак зодиака наряду с Раком, Весами и Козерогом, с которых начинаются остальные времена года. Для этой группы знаков свойственны быстрота и решительность.