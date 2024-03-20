Пьяный в подъезде, 101-летняя учительница, запись в лагеря и живая вода для тагильчан

На улице Захарова в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина сильно испугал школьницу в подъезде вопросом «А что у тебя под курткой?». Девочка растерялась, однако ей повезло, что следом в подъезд зашел ее отец. Он скрутил обидчика дочери, а соседи позвонили в полицию. Напугавший ребенка мужчина оказался уроженцем Челябинской области.