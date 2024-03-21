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Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Тагил без света, весна, спасибо из прошлого, агрокомплекс-нарушитель и наша гордость

Тагил без света, весна, спасибо из прошлого, агрокомплекс-нарушитель и наша гордость

21 марта 2024, 17:54
Фото: Изображение Midjourney
Власти Тагила предупредили об отключениях света. Город в ожидании весны. Участница ДТП ждала 9 лет, чтобы сказать спасибо. Тагильский агрокомплекс загрязняет воздух. TagilCity ищет новых героев для рубрики «Гордость Нижнего Тагила». Новости региона и города 21 марта — в наших ежедневных итогах.

Власти Нижнего Тагила рассказали, где, когда и как в городе до 31 марта будут проводиться плановые отключения электроэнергии. В «темной» зоне в ближайшее время побывают коллективные сады, магазины, светофоры и дома тагильчан.

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Нижний Тагил постепенно освобождается из снежного плена. Снег тает, на улицах образуются лужи. Хотя в некоторых местах, где солнце пригревает жарче, ни снега, ни наледи уже нет. Журналисты TagilCity прогулялись по мартовскому городу и посмотрели на первые приметы весны.

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Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина получила неожиданный привет из прошлого. В социальных сетях ей написала девушка по имени Кристина, которая поблагодарила ее за помощь после ДТП, которое произошло девять лет назад. В 2015 году Кристину, которая тогда еще была ребенком, сбила машина на Вагонке. Ставшая очевидицей Ирина не только помогла девочке, но и навещала ее в больнице. А вот теперь, спустя много лет, та сказала ей большое человеческое спасибо.

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Росприроднадзор еще летом вынес предписание агрокомплексу «Горноуральский» о превышении вредных выбросов. На устранение проблемы надзорное ведомство дало сельхозпроизводителям четыре месяца, однако владельцы попытались оспорить данное решение.

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TagilCity продолжает рассказывать самых спортивных, креативных, ловких, смелых и умелых жителях города в рубрике «Гордость Нижнего Тагила». При этом герои будущих публикаций могут не скромничать и не ждать, когда о них узнают журналисты, а смело звонить или писать в редакцию.

«Гордость Нижнего Тагила» — расскажем о ваших достижениях и героях города
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Как улицы Нижнего Тагила встречают весну: фоторепортаж редакции TagilCity.ru
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