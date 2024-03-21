Тагил без света, весна, спасибо из прошлого, агрокомплекс-нарушитель и наша гордость

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Власти Нижнего Тагила рассказали, где, когда и как в городе до 31 марта будут проводиться плановые отключения электроэнергии. В «темной» зоне в ближайшее время побывают коллективные сады, магазины, светофоры и дома тагильчан.
Нижний Тагил постепенно освобождается из снежного плена. Снег тает, на улицах образуются лужи. Хотя в некоторых местах, где солнце пригревает жарче, ни снега, ни наледи уже нет. Журналисты TagilCity прогулялись по мартовскому городу и посмотрели на первые приметы весны.
Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина получила неожиданный привет из прошлого. В социальных сетях ей написала девушка по имени Кристина, которая поблагодарила ее за помощь после ДТП, которое произошло девять лет назад. В 2015 году Кристину, которая тогда еще была ребенком, сбила машина на Вагонке. Ставшая очевидицей Ирина не только помогла девочке, но и навещала ее в больнице. А вот теперь, спустя много лет, та сказала ей большое человеческое спасибо.
Росприроднадзор еще летом вынес предписание агрокомплексу «Горноуральский» о превышении вредных выбросов. На устранение проблемы надзорное ведомство дало сельхозпроизводителям четыре месяца, однако владельцы попытались оспорить данное решение.
TagilCity продолжает рассказывать самых спортивных, креативных, ловких, смелых и умелых жителях города в рубрике «Гордость Нижнего Тагила». При этом герои будущих публикаций могут не скромничать и не ждать, когда о них узнают журналисты, а смело звонить или писать в редакцию.