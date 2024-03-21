Тагил без света, весна, спасибо из прошлого, агрокомплекс-нарушитель и наша гордость

Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина получила неожиданный привет из прошлого. В социальных сетях ей написала девушка по имени Кристина, которая поблагодарила ее за помощь после ДТП, которое произошло девять лет назад. В 2015 году Кристину, которая тогда еще была ребенком, сбила машина на Вагонке. Ставшая очевидицей Ирина не только помогла девочке, но и навещала ее в больнице. А вот теперь, спустя много лет, та сказала ей большое человеческое спасибо.