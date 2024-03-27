Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей

Всего в доме 26 квартир, 2 помещения, парковка, закрытая территория. Все собственники на собрании решили, что готовы к продаже. По сведениям из системы ЖКХ, данный дом был построен 64 года назад. Он оценивается как изношенный на 40% еще четыре года назад.