Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Так, дом находится на улице Энгельса, 4. Земельный участок на 1 114 «квадратов» по кадастровой стоимости оценен в 10,2 миллиардов. Все вместе жильцы хотят получить миллиард — по 35,6 миллионов за одну квартиру.
Всего в доме 26 квартир, 2 помещения, парковка, закрытая территория. Все собственники на собрании решили, что готовы к продаже. По сведениям из системы ЖКХ, данный дом был построен 64 года назад. Он оценивается как изношенный на 40% еще четыре года назад.
По данным одной из собственниц, жильцы уже общались с застройщиками по этому поводу, но предложений они не получили, пишет Е1. Дом они продать решили, потому что ранее им обещали капремонт, который так и не состоялся.
Само здание может и не имеет ценности, но земля! Ценник выставляли, обсудив на собрании, оцениваем его трезво, — добавили жильцы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражи.