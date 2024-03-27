tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Жители дома в центре Екатеринбурга решили продать его за миллиард

Жители Екатеринбурга ищут покупателя своего дома за миллиард рублей

27 марта 2024, 09:54
Фото: 1MI

Жители дома в центре Екатеринбурга решили продать его за миллиард

В Екатеринбурге жильцы трехэтажного дома в центре города решили продать его за миллиард.

Так, дом находится на улице Энгельса, 4. Земельный участок на 1 114 «квадратов» по кадастровой стоимости оценен в 10,2 миллиардов. Все вместе жильцы хотят получить миллиард — по 35,6 миллионов за одну квартиру.

Всего в доме 26 квартир, 2 помещения, парковка, закрытая территория. Все собственники на собрании решили, что готовы к продаже. По сведениям из системы ЖКХ, данный дом был построен 64 года назад. Он оценивается как изношенный на 40% еще четыре года назад.

По данным одной из собственниц, жильцы уже общались с застройщиками по этому поводу, но предложений они не получили, пишет Е1. Дом они продать решили, потому что ранее им обещали капремонт, который так и не состоялся.

Само здание может и не имеет ценности, но земля! Ценник выставляли, обсудив на собрании, оцениваем его трезво, — добавили жильцы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выросла цена на паркинги и гаражи.

Все деньги с продажи квартиры отдала мошенникам жительница Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле благоустроят жилой двор на Вые впервые за 45 летВ Екатеринбурге предприимчивый собственник жилья прописал у себя почти 1400 мигрантов
#Экономика#Квартира#Парковка#Дом#Капремонт#Застройщик#Территория#Продажа#Собрание#Недвижимость#Помещение#Земельный участок#Рубль#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
Вчера, 14:46
Танк ехал на зеленый свет: стали известны подробности ДТП с бронетехникой в Тагиле
Вчера, 14:46
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Вчера, 06:58
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
25 марта, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Вчера, 07:49
Народные дружины выйдут на улицы Нижнего Тагила
Вчера, 14:36
"