Люди с автоматами ворвались в санчасть в Новоуральске

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Это происходило вечером 28 марта, пишет Ура.ру. Инсайдер издания полагает, что такой визит связан с уголовным делом, в котором якобы фигурантом выступает глава ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Это уголовное дело о мошенничестве.
По данным источника, директор уже мог успеть покинуть Новоуральск. Однако в пресс-службе санчасти сказали, что их начальник сидит на рабочем месте, а также недавно он провел совещание.
Ранее сообщалось, что мэра одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупцию.