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Published Сегодня, 09:07

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Полицейские пришли с обысками в санчасть в Новоуральске

Люди с автоматами ворвались в санчасть в Новоуральске

29 марта 2024, 09:07
Фото: 1MI

Полицейские пришли с обысками в санчасть в Новоуральске

В Новоуральске силовики с автоматами нагрянули с обысками в Центральную санчасть №31.

Это происходило вечером 28 марта, пишет Ура.ру. Инсайдер издания полагает, что такой визит связан с уголовным делом, в котором якобы фигурантом выступает глава ЦМСЧ Гарик Хачатрян. Это уголовное дело о мошенничестве.

По данным источника, директор уже мог успеть покинуть Новоуральск. Однако в пресс-службе санчасти сказали, что их начальник сидит на рабочем месте, а также недавно он провел совещание.

Ранее сообщалось, что мэра одного из городов Свердловской области планируют задержать за коррупцию.

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#Происшествия#Уголовное дело#Новоуральск#Мошенничество#Руководитель#Силовики#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Санчасть
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