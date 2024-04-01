Ручной соболь Анфиса сбежала от хозяина в Нижней Туре

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Известно, что Анфиса сбежала ночью. Соболь может находиться в любом районе. При виде незнакомых людей Анфиса, как правило, прячется на дереве, пишет «КП-Екатеринбург».
Кириллу соболя подарили родственники на день рождения. Дальше двора Анфиса еще не сбегала. Ищут зверька уже около 14 дней.
Хозяин питомца отметил, что Анфису не нужно ловить самостоятельно — не получится. Нужно просто ему позвонить, и он приедет и сам поймает соболя. Отмечается, что Анфиса может прятаться под машины и другие труднодоступные места.
Ранее сообщалось, что женщину из Нижней Туры ищут более четырех месяцев.