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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

В Нижней Туре разыскивается ручной соболь

Ручной соболь Анфиса сбежала от хозяина в Нижней Туре

1 апреля 2024, 09:10
Фото: Предоставлено Кириллом Каменских

В Нижней Туре разыскивается ручной соболь

Соболь Анфиса сбежала от хозяина в Нижней Туре. Ее владелец Кирилл Каменских ищет животное и предлагает вознаграждение в размере пяти тысяч.

Известно, что Анфиса сбежала ночью. Соболь может находиться в любом районе. При виде незнакомых людей Анфиса, как правило, прячется на дереве, пишет «КП-Екатеринбург».

Кириллу соболя подарили родственники на день рождения. Дальше двора Анфиса еще не сбегала. Ищут зверька уже около 14 дней.

Хозяин питомца отметил, что Анфису не нужно ловить самостоятельно — не получится. Нужно просто ему позвонить, и он приедет и сам поймает соболя. Отмечается, что Анфиса может прятаться под машины и другие труднодоступные места.

Ранее сообщалось, что женщину из Нижней Туры ищут более четырех месяцев.

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