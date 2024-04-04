Эстафета родительского подвига стартовала в Нижнем Тагиле 1 апреля

Участникам необходимо создать и предоставить творческий альбом. В нем нужно продемонстрировать фотографии, дипломы, грамоты, которые были заслужены в различных конкурсах и соревнованиях, и рассказ о членах семьи. Также нужны письменные характеристики, в том числе с места работы родителей и обучения детей.