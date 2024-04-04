Эстафета родительского подвига стартовала в Нижнем Тагиле 1 апреля

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Эстафета родительского подвига проводится в нижнем Тагиле ежегодно. Она показывает положительный опыт воспитания детей и укрепления статуса семьи.
Поучаствовать желающие, как и ранее, могут в четырех разных номинациях. Заявки принимаются от многодетных семей, тех, кто воспитывает приемных детей или инвалидов, а также тагильчан, преуспевших в сохранении семейных ценностей.
Участникам необходимо создать и предоставить творческий альбом. В нем нужно продемонстрировать фотографии, дипломы, грамоты, которые были заслужены в различных конкурсах и соревнованиях, и рассказ о членах семьи. Также нужны письменные характеристики, в том числе с места работы родителей и обучения детей.
Заявки по районам будут приниматься до 15 апреля. Затем до конца месяца комиссии отберут по два победителя. В городском этапе примут участие по две семьи в каждой номинации из трех районов Нижнего Тагила.
Победителей объявят на торжественном мероприятии в честь Дня семьи, любви и верности. Они получат не только памятные подарки, но и благодарственные письма за активную жизненную позицию.