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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Нижнем Тагиле начался прием заявок на Эстафету родительского подвига

Эстафета родительского подвига стартовала в Нижнем Тагиле 1 апреля

4 апреля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле начался прием заявок на Эстафету родительского подвига

С 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле начался прием заявок в оргкомитеты всех районов города по подготовке и проведению Эстафеты родительского подвига.

Эстафета родительского подвига проводится в нижнем Тагиле ежегодно. Она показывает положительный опыт воспитания детей и укрепления статуса семьи.

Поучаствовать желающие, как и ранее, могут в четырех разных номинациях. Заявки принимаются от многодетных семей, тех, кто воспитывает приемных детей или инвалидов, а также тагильчан, преуспевших в сохранении семейных ценностей.

Участникам необходимо создать и предоставить творческий альбом. В нем нужно продемонстрировать фотографии, дипломы, грамоты, которые были заслужены в различных конкурсах и соревнованиях, и рассказ о членах семьи. Также нужны письменные характеристики, в том числе с места работы родителей и обучения детей.

Заявки по районам будут приниматься до 15 апреля. Затем до конца месяца комиссии отберут по два победителя. В городском этапе примут участие по две семьи в каждой номинации из трех районов Нижнего Тагила.

Победителей объявят на торжественном мероприятии в честь Дня семьи, любви и верности. Они получат не только памятные подарки, но и благодарственные письма за активную жизненную позицию.

В Нижнем Тагиле 17 семей приняли участие в эстафете родительского подвига
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