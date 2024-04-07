Опасные лошади, тагильская мода в Москве, грязевые ванны для жителей Салды и снег

В Нижнем Тагиле с приходом весны активизировались владельцы лошадей, которые за деньги катают детей. В субботу посетители Нижнетагильского театра кукол пожаловались на то, что животные заполонили площадку перед выходом, мешая людям и машинам. Горожан волнует, что нарушается порядок на только что благоустроенной территории. А еще лошади в центре создают опасные ситуации: они шарахаются от автомобилей и пугаются громких звуков.