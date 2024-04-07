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Published Сегодня, 17:45

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Опасные лошади, тагильская мода в Москве, грязевые ванны для жителей Салды и снег

Опасные лошади, тагильская мода в Москве, грязевые ванны для жителей Салды и снег

7 апреля 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле с приходом теплых дней активизировались владельцы лошадей. Тагильский театр моды покорил столицу. В Верхней Салде жители принимают грязевые ванны. Виновник ДТП сбежал с места происшествия на автобусе. Нижний Тагил опять завалит снегом. Итоги выходных в Тагиле и регионе — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле с приходом весны активизировались владельцы лошадей, которые за деньги катают детей. В субботу посетители Нижнетагильского театра кукол пожаловались на то, что животные заполонили площадку перед выходом, мешая людям и машинам. Горожан волнует, что нарушается порядок на только что благоустроенной территории. А еще лошади в центре создают опасные ситуации: они шарахаются от автомобилей и пугаются громких звуков.

Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
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Модельеры Нижнего Тагила произвели настоящий фурор в видавшей виды Москве: театр GOtiKA завоевал сразу 11 наград XXVIII Национального конкурса театров моды и студий костюма. Коллекции тагильчан получили самые высокие оценки жюри, также девушки хорошо проявили себя в творческих конкурсах.

Тагильский театр мод GOtiKA завоевал 11 медалей Национального конкурса в Москве
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Салдинские коммунальщики предлагают жителям поправить свое здоровье с помощью грязевых ванн. По крайней мере, такое впечатление создается у людей, когда из-под крана в квартирах льется грязная и мутная жидкость. Жалоб на некондиционную воду поступает много, а вот ответов от сотрудников ЖКХ — пока ни одного.

Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана
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В Нижнем Тагиле на прошлой неделе случился настоящий вал ДТП, в которых виновники аварии оставляли место происшествия. В двух из них пострадали дети. Так, в пятницу, 5 апреля, водитель ВАЗа выехал на «встречку», столкнулся с другим ВАЗом, травмы получил четырехлетний мальчик. Виновник же просто вышел из машины и пересел на автобус. Но хитрый план провалился — беглеца быстро поймали. Свою выходку он объяснил «сильным испугом».

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
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Погода недолго баловала жителей Нижнего Тагила теплом и солнышком. На предстоящей неделе в городе опять похолодает, температура воздуха не будет подниматься выше +4. Также возможны обильные осадки в виде снега с дождем. Ближе к концу недели облака разойдутся, немного потеплеет, но город накроет шквалистый ветер.

Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
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