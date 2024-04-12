На табачном магазине в Каменске-Уральском висела незаконная реклама

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Нарушение выявило региональное УФАС. В рекламных объявлениях были указаны QR-коды. При переходе по ним открывались интернет-ресурсы табачной лавки. Там можно было посмотреть, какие курительные устройства продаются в киоске.
Представители УФАС пришли к выводу, что такая реклама могла вызвать повышенный интерес к курению у горожан. Рекламные объявления уже сняли.
Ранее сообщалось, что свердловская ФАС выступила против рекламы банкротства.