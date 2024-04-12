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На табачном магазине в Каменске-Уральском висела незаконная реклама

На табачном магазине в Каменске-Уральском висела незаконная реклама

12 апреля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Торговую точку в Каменске-Уральском обязали снять незаконную рекламу с киоска. На окнах располагалась реклама табачной продукции, что запрещено по закону.

Нарушение выявило региональное УФАС. В рекламных объявлениях были указаны QR-коды. При переходе по ним открывались интернет-ресурсы табачной лавки. Там можно было посмотреть, какие курительные устройства продаются в киоске.

Представители УФАС пришли к выводу, что такая реклама могла вызвать повышенный интерес к курению у горожан. Рекламные объявления уже сняли.

Ранее сообщалось, что свердловская ФАС выступила против рекламы банкротства.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Каменск-Уральский#Закон#Окна#Реклама#УФАС#18+#Екатеринбург#Горожане#Торговая точка#Незаконная реклама
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