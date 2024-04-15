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Published Сегодня, 07:33

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Египтянин отправлен в колонию за обман абитуриента-араба в Екатеринбурге

Родители дали арабу деньги на обучение в Екатеринбурге, а он отдал их египтянину

15 апреля 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney

Египтянин отправлен в колонию за обман абитуриента-араба в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в колонию отправлен египтянин, который взял деньги с абитуриента-араба за незаконные услуги, которые не были оказаны. 25-летнему злоумышленнику назначено полтора года тюрьмы.

Следствие полагает, что мужчина пообещал абитуриенту, что поможет ему поступить в вуз, за что взял с него деньги. Пострадали и другие абитуриенты.

Следователи установили, что египтянин сам являлся студентом одного из екатеринбургских вузов. И с мая по июль прошлого года он помогал иностранцам при поступлении. За деньги он оказывал помощь в сборе документов.

Он обещал, что сделает это без прохождения курса русского языка, которое по закону обязательно, и без продления визы для законного пребывания в стране. Это было ложью.

В результате абитуриент-араб отдал египтянину 350 тысяч. Эти деньги копили его родственники, чтобы юноша смог платно отучиться в вузе, отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам.

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