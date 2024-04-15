Родители дали арабу деньги на обучение в Екатеринбурге, а он отдал их египтянину

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Следствие полагает, что мужчина пообещал абитуриенту, что поможет ему поступить в вуз, за что взял с него деньги. Пострадали и другие абитуриенты.
Следователи установили, что египтянин сам являлся студентом одного из екатеринбургских вузов. И с мая по июль прошлого года он помогал иностранцам при поступлении. За деньги он оказывал помощь в сборе документов.
Он обещал, что сделает это без прохождения курса русского языка, которое по закону обязательно, и без продления визы для законного пребывания в стране. Это было ложью.
В результате абитуриент-араб отдал египтянину 350 тысяч. Эти деньги копили его родственники, чтобы юноша смог платно отучиться в вузе, отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам.