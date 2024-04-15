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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Тагильский кикбоксер Иван Булдаков победил Астемира Матаева на RCC Fair Fight 25

Тагильский боец Булдаков одержал победу над Астемиром Матаевым на RCC Fair Fight 25

15 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI

Тагильский кикбоксер Иван Булдаков победил Астемира Матаева на RCC Fair Fight 25

Кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков одержал досрочную победу над соперником в рамках RCC Fair Fight 25.

Уроженец Нижнего Тагила Иван Булдаков выиграл бой с Астемиром Матаевым за два раунда и одержал досрочную победу, сообщает портал Fight.ru.

Тагильский спортсмен выступает в категории до 57 кг. С Матаевым он бился в маленьких перчатках (категория Extreme). Булдаков пошел в атаку в первом же раунде. После серии разменов на руках, в которых тагильчанин был успешнее, он перехватил инициативу, которую не отдал уже до конца боя.

Во втором раунде Иван Булдаков также был активнее и точнее. В результате соперник решил не выходить на ринг в третьем круге. Булдакову присудили досрочную победу. Известно также, что за бой против Матаева Булдакову полагается неплохой бонус.

Ранее на Первенстве УрФО по боксу тагильчане завоевали несколько наград.

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