Тагильский боец Булдаков одержал победу над Астемиром Матаевым на RCC Fair Fight 25

Тагильский спортсмен выступает в категории до 57 кг. С Матаевым он бился в маленьких перчатках (категория Extreme). Булдаков пошел в атаку в первом же раунде. После серии разменов на руках, в которых тагильчанин был успешнее, он перехватил инициативу, которую не отдал уже до конца боя.