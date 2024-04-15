Тагильский боец Булдаков одержал победу над Астемиром Матаевым на RCC Fair Fight 25

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Уроженец Нижнего Тагила Иван Булдаков выиграл бой с Астемиром Матаевым за два раунда и одержал досрочную победу, сообщает портал Fight.ru.
Тагильский спортсмен выступает в категории до 57 кг. С Матаевым он бился в маленьких перчатках (категория Extreme). Булдаков пошел в атаку в первом же раунде. После серии разменов на руках, в которых тагильчанин был успешнее, он перехватил инициативу, которую не отдал уже до конца боя.
Во втором раунде Иван Булдаков также был активнее и точнее. В результате соперник решил не выходить на ринг в третьем круге. Булдакову присудили досрочную победу. Известно также, что за бой против Матаева Булдакову полагается неплохой бонус.
Ранее на Первенстве УрФО по боксу тагильчане завоевали несколько наград.