tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Нехватку кадров для уборки Екатеринбурга компенсируют за счет студентов

Нехватку кадров для уборки Екатеринбурга компенсируют за счет студентов

16 апреля 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге планируют решить вопрос дефицит кадров за счет студентов.

По данным главы комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой, только в дорожных учреждениях не хватает 60 человек. Об этом она рассказала на «ОТВ-Екатеринбург».

Для решения этого вопроса власти стараются использовать оптимальные ресурсы. Меняется восьмичасовая смена на 11-часовую. При этом рабочий потенциал ограничен. При этом средств на эти цели хватает.

По словам Благодатковой, к работам могут начать привлекать студентов, а также всех тех, кто хотел бы иметь подработку.

Отдельная городская проблема — состояние газонов. Эта проблема имеется из-за того, что хозяева собак выгуливают их на газонах, где питомцы оставляют фекалии. Это доставляет ряд проблем коммунальщикам.

Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.

«Гортранс» в Екатеринбурге не может пустить больше транспорта из-за нехватки кадров
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в ТагилеСотрудники пунктов выдачи Wildberries в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров«Почта России» подтвердила проблемы с графиком и нехватку кадров в отделении в Елани
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Работа#Студенты#Собаки#Фекалии#Кадры#Газоны#Смена#Екатеринбург#Нехватка кадров#Подработка
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"