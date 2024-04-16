Нехватку кадров для уборки Екатеринбурга компенсируют за счет студентов

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По данным главы комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой, только в дорожных учреждениях не хватает 60 человек. Об этом она рассказала на «ОТВ-Екатеринбург».
Для решения этого вопроса власти стараются использовать оптимальные ресурсы. Меняется восьмичасовая смена на 11-часовую. При этом рабочий потенциал ограничен. При этом средств на эти цели хватает.
По словам Благодатковой, к работам могут начать привлекать студентов, а также всех тех, кто хотел бы иметь подработку.
Отдельная городская проблема — состояние газонов. Эта проблема имеется из-за того, что хозяева собак выгуливают их на газонах, где питомцы оставляют фекалии. Это доставляет ряд проблем коммунальщикам.
Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.