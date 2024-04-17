Благоустройство, замена окон, новые техпаспорта, пожар на свалке и полноводные реки

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
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Updated Сегодня, 17:44
В Нижнем Тагиле шесть объектов претендуют на благоустройство в 2025 году, а проголосовать за них горожане должны до 30 апреля 2024 года. Корреспонденты TagilCity.ru посетили все парки, скверы и бульвары, подробно рассказали о каждой территории, которая нуждается в преображении, а также узнали мнение горожан на этот счет.
В Нижнем Тагиле заговорили о масштабной замене окон в общеобразовательных школах, детских садах и учреждениях допобразования. В мэрии подсчитали, что придется установить 5658 стеклопакетов. Обновление обойдется бюджету в круглую сумму — более 282 млн рублей.
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который разработает новые техпаспорта автомобильных дорог в городе и проект организации дорожного движения. Работа включает в себя аэро- и фотосъемку объектов, обследование состояния дорог, учет инфраструктурных объектов — мостов, водопропускных труб и т. д. На проведение работ мэрия готова выделить почти 43 млн рублей.
В Верхней Салде 15 апреля загорелся полигон ТБО. Открытого возгорания уже нет, однако свалка дымится из-за наличия постоянных очагов тления на глубине. И справиться с этой проблемой очень сложно — ведь порой запах дыма с полигона чувствуется даже зимой. По мнению местных жителей, справиться с ситуаций можно только одним способом: полностью рекультивировать объект.
В Свердловской области из-за резкого потепления и обильных осадков может подняться уровень воды в реках. Впрочем, критической ситуации, как в соседнем Кургане, ждать не приходится: верхние отметки вода вряд ли превысит. Ситуацию власти региона постоянно мониторят, в том числе с помощью беспилотников.