Благоустройство, замена окон, новые техпаспорта, пожар на свалке и полноводные реки

В Нижнем Тагиле шесть объектов претендуют на благоустройство в 2025 году, а проголосовать за них горожане должны до 30 апреля 2024 года. Корреспонденты TagilCity.ru посетили все парки, скверы и бульвары, подробно рассказали о каждой территории, которая нуждается в преображении, а также узнали мнение горожан на этот счет.