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Благоустройство, замена окон, новые техпаспорта, пожар на свалке и полноводные реки

Благоустройство, замена окон, новые техпаспорта, пожар на свалке и полноводные реки

17 апреля 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru рассказывает о претендующих на благоустройство объектах в Тагиле. Городские школы и детсады массово нуждаются в замене окон. Тагильские дороги изучают с воздуха, в Верхней Салде горит свалка, а на свердловских реках может повыситься уровень воды. Итоги Тагила и области за 17 апреля.

В Нижнем Тагиле шесть объектов претендуют на благоустройство в 2025 году, а проголосовать за них горожане должны до 30 апреля 2024 года. Корреспонденты TagilCity.ru посетили все парки, скверы и бульвары, подробно рассказали о каждой территории, которая нуждается в преображении, а также узнали мнение горожан на этот счет.

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В Нижнем Тагиле заговорили о масштабной замене окон в общеобразовательных школах, детских садах и учреждениях допобразования. В мэрии подсчитали, что придется установить 5658 стеклопакетов. Обновление обойдется бюджету в круглую сумму — более 282 млн рублей.

Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который разработает новые техпаспорта автомобильных дорог в городе и проект организации дорожного движения. Работа включает в себя аэро- и фотосъемку объектов, обследование состояния дорог, учет инфраструктурных объектов — мостов, водопропускных труб и т. д. На проведение работ мэрия готова выделить почти 43 млн рублей.

В Нижнем Тагиле изучат с воздуха дороги и сделают новые техпаспорта
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В Верхней Салде 15 апреля загорелся полигон ТБО. Открытого возгорания уже нет, однако свалка дымится из-за наличия постоянных очагов тления на глубине. И справиться с этой проблемой очень сложно — ведь порой запах дыма с полигона чувствуется даже зимой. По мнению местных жителей, справиться с ситуаций можно только одним способом: полностью рекультивировать объект.

Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
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В Свердловской области из-за резкого потепления и обильных осадков может подняться уровень воды в реках. Впрочем, критической ситуации, как в соседнем Кургане, ждать не приходится: верхние отметки вода вряд ли превысит. Ситуацию власти региона постоянно мониторят, в том числе с помощью беспилотников.

Уровень воды в реках Свердловской области может резко повыситься
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Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
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