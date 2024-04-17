Львица Мира отпраздновала юбилей в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Она родилась от африканских львов Эрни и Эммы. По сей день она живет с родителями, отношения у них теплые. Часто можно увидеть, как Мира играет с Эммой, сообщили в зоопарке.
Мира, в целом, очень игрива. Играть она готова со всем, что увидит на своем пути. Посетители часто видели, как львы беседуют — они рычат по очереди. Причем делают это в неожиданные моменты.
Ест львица преимущественно белок. Например, любит говядину, курицу, яйца, живую еду. Больше всего Мира любит куриное мясо, но и в целом аппетит у нее отличный. Мира с родителями обитает в павильоне «Южный» (на первом этаже).
Ранее сообщалось, что в зоопарке у необычного животного — игрунок Жоффруа — родились малыши.