Самый крупный склад Wildberries закрыт в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Там работало около трех тысяч человек. В настоящий момент там проходит проверка пожарной безопасности, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудника.
Уже была проверка в феврале, — рассказал работник.
Работодатель ничего не пояснил сотрудникам, утверждает инсайдер. Часть персонала теперь перебросят на другой склад.
Одновременно с этими событиями клиенты маркетплейса пожаловались на задержку посылок. Кто-то сообщает о задержке в 10 дней.
Ранее сообщалось, что Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер.