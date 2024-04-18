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Published Сегодня, 07:20

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Самый крупный склад Wildberries закрыт в Екатеринбурге

Самый крупный склад Wildberries закрыт в Екатеринбурге

18 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закрылся самый крупный Wildberries. Это произошло 18 апреля. Он находится на улице Перспективной.

Там работало около трех тысяч человек. В настоящий момент там проходит проверка пожарной безопасности, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудника.

Уже была проверка в феврале, — рассказал работник.

Работодатель ничего не пояснил сотрудникам, утверждает инсайдер. Часть персонала теперь перебросят на другой склад.

Одновременно с этими событиями клиенты маркетплейса пожаловались на задержку посылок. Кто-то сообщает о задержке в 10 дней.

Ранее сообщалось, что Wildberries заплатит жителю Екатеринбурга полмиллиона за сломанный компьютер.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Сотрудники#Задержка#Склад#Посылки#Екатеринбург#Wildberries
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