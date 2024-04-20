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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

Полярное сияние появилось ночью в небе над Свердловской областью

Красивое северное сияние появилось в небе над Свердловской областью

20 апреля 2024, 11:30
Фото: 1MI

Полярное сияние появилось ночью в небе над Свердловской областью

Это уже третье северное сияние в небе над Екатеринбургом и регионом с начала года. Астрономы утверждают, что данное атмосферное явление было зафиксировано в этих широтах и в прошлом апреле.

Обычно полярным сиянием лучше любоваться за городом, однако на этот раз светящееся и переливающееся небо можно было рассмотреть даже в центре Екатеринбурга. Ближе к осени можно ожидать еще больше полярных сияний, пишет Ura.ru со ссылкой на специалистов обсерватории УрФУ.

Фото: Ura.ru/Варвара Бражко

Полярное сияние весной можно видеть не только на Урале и в Сибири, но и в средних широтах. Как сообщает научный паблик AstroAlert, в ближайшее время его можно будет лицезреть на северном горизонте. Так, вечером 19 апреля полярное сияние видели жители Ярославля и Нижнего Новгорода, Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областей.

Фото: Анастасия Пачаева

Ранее астрономы спрогнозировали множественные полярные сияния на Урале из-за повышенной солнечной активности в 2024 году.

В Свердловской области было видно редкое северное сияние
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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Природное явление#Небо#Природа#Северное сияние#Екатеринбург
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