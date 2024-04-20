Красивое северное сияние появилось в небе над Свердловской областью

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Обычно полярным сиянием лучше любоваться за городом, однако на этот раз светящееся и переливающееся небо можно было рассмотреть даже в центре Екатеринбурга. Ближе к осени можно ожидать еще больше полярных сияний, пишет Ura.ru со ссылкой на специалистов обсерватории УрФУ.
Полярное сияние весной можно видеть не только на Урале и в Сибири, но и в средних широтах. Как сообщает научный паблик AstroAlert, в ближайшее время его можно будет лицезреть на северном горизонте. Так, вечером 19 апреля полярное сияние видели жители Ярославля и Нижнего Новгорода, Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областей.
Ранее астрономы спрогнозировали множественные полярные сияния на Урале из-за повышенной солнечной активности в 2024 году.