Красивое северное сияние появилось в небе над Свердловской областью

Полярное сияние весной можно видеть не только на Урале и в Сибири, но и в средних широтах. Как сообщает научный паблик AstroAlert, в ближайшее время его можно будет лицезреть на северном горизонте. Так, вечером 19 апреля полярное сияние видели жители Ярославля и Нижнего Новгорода, Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областей.