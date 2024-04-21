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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

Мост «на липочке», пожар на рынке в Тагиле, бдительные патрули, злые собаки и снег

Мост «на липочке», пожар на рынке в Тагиле, бдительные патрули, злые собаки и снег

21 апреля 2024, 17:04
Фото: 1MI
В тагильском парке Металлургов просел мост. На Вагонке горел рынок. Тагильчане ждут прихода противопожарных патрулей. Бродячие псы терроризируют школу. Жара на Урале сменится мокрым снегом. Читайте итоги 20 и 21 апреля в Тагиле и области — в нашем традиционном обзоре.

В тагильском парке Металлургов практически в полную негодность пришел мост. Практически вся конструкция просела, а между плитами появились большие щели. Горожане говорят, что мост был в плохом состоянии уже в прошлом году, но в этом году ходить по нему просто опасно.

«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
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В торговом центре на улице Зари в Нижнем Тагиле в воскресенье, 21 апреля, произошел пожар — загорелась проводка. Посетители ТЦ и сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Однако к зданию приехали не только пожарные, но и скорая помощь.

Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
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В Нижнем Тагиле с начала особого противопожарного сезона начали работать специальные патрули, которые следят за выполнением требований закона. Сотрудники полиции совместно с представителями администраций и МЧС обходят частные владения тагильчан и напоминают жителям о том, что нельзя сжигать сухостой и мусор на необорудованных площадках.

Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей
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Поблизости от одной из школ на Вагонке обосновалась стая бродячих собак. Псы свободно бегают по школьному футбольному полю, пугая детей. Родители боятся отпускать их одних в школу и провожают даже подростков.

Дети боятся идти в школу: бродячие псы держат в страхе жителей Вагонки в Тагиле
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На Среднем Урале 30-градусная жара уже на ближайшей неделе сменится похолоданием. При этом синоптики прогнозируют не только понижение температуры воздуха, но и осадки в виде мокрого снега. Также будет довольно ветрено. Однако уже к концу недели весна начнет возвращаться в свои права.

Мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля
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