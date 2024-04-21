Мост «на липочке», пожар на рынке в Тагиле, бдительные патрули, злые собаки и снег

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В тагильском парке Металлургов практически в полную негодность пришел мост. Практически вся конструкция просела, а между плитами появились большие щели. Горожане говорят, что мост был в плохом состоянии уже в прошлом году, но в этом году ходить по нему просто опасно.
В торговом центре на улице Зари в Нижнем Тагиле в воскресенье, 21 апреля, произошел пожар — загорелась проводка. Посетители ТЦ и сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Однако к зданию приехали не только пожарные, но и скорая помощь.
В Нижнем Тагиле с начала особого противопожарного сезона начали работать специальные патрули, которые следят за выполнением требований закона. Сотрудники полиции совместно с представителями администраций и МЧС обходят частные владения тагильчан и напоминают жителям о том, что нельзя сжигать сухостой и мусор на необорудованных площадках.
Поблизости от одной из школ на Вагонке обосновалась стая бродячих собак. Псы свободно бегают по школьному футбольному полю, пугая детей. Родители боятся отпускать их одних в школу и провожают даже подростков.
На Среднем Урале 30-градусная жара уже на ближайшей неделе сменится похолоданием. При этом синоптики прогнозируют не только понижение температуры воздуха, но и осадки в виде мокрого снега. Также будет довольно ветрено. Однако уже к концу недели весна начнет возвращаться в свои права.