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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

«Майскую прогулку» в Екатеринбурге разделят на пять маршрутов

По каким маршрутам пройдет майская прогулка в Екатеринбурге. Список

23 апреля 2024, 10:18
Фото: предоставлено организаторами «Майской прогулки»

«Майскую прогулку» в Екатеринбурге разделят на пять маршрутов

Участники «Майской прогулки» в Екатеринбурге смогут преодолеть один из пяти направлений. Сама прогулка запланирована на 19 мая.

И старт, и финиш разместят у главного корпуса УрФУ на улице Мира. По словам орагнизаторов встречи, новое направление на 35 км в Новокольцовский район может быть скорректировано самими екатеринбуржцами. Каждый сам может продумать маршрут от УрФУ до кампуса, расположенного в Новокольцовском районе.

Первый запланированный маршрут — 10 км. Он носит название «Полупроменад», это центральное направление. Участники смогут пройтись по саду Энгельса, парку имени Павлика Морозова и другим объектам. Начало запланировано на 10:00, а финал на 13:00.

Есть еще два маршрута по 17 км. Речь идет о «Шарташской кругосветке» и «Исетском променаде». Первый лежит через Драмтеатр, Плотинку, ДИВС и ТЮЗ, а второй пройдет вокруг водоема. Время проведения — с 9:00 до полудня, второго маршрута — с 8:00 до полудня.

Последний маршрут — 50 км — называется «Классика». Он лежит через центральную городскую часть и приведет к парку Маяковского, оттуда горожане преодолеют почти весь областной центр и вернутся к корпусу университета.

Прошлая «Майская прогулка» прошла в сентябре прошлого года. Участники также могли пройти от 10 до 59 км на выбор.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Город#Драмтеатр#Парк Маяковского#УрФУ#ТЮЗ#Екатеринбург#Плотинка#Майская прогулка#Маршруты#Новокольцовский район
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