По каким маршрутам пройдет майская прогулка в Екатеринбурге. Список

И старт, и финиш разместят у главного корпуса УрФУ на улице Мира. По словам орагнизаторов встречи, новое направление на 35 км в Новокольцовский район может быть скорректировано самими екатеринбуржцами. Каждый сам может продумать маршрут от УрФУ до кампуса, расположенного в Новокольцовском районе.