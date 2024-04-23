По каким маршрутам пройдет майская прогулка в Екатеринбурге. Список

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
И старт, и финиш разместят у главного корпуса УрФУ на улице Мира. По словам орагнизаторов встречи, новое направление на 35 км в Новокольцовский район может быть скорректировано самими екатеринбуржцами. Каждый сам может продумать маршрут от УрФУ до кампуса, расположенного в Новокольцовском районе.
Первый запланированный маршрут — 10 км. Он носит название «Полупроменад», это центральное направление. Участники смогут пройтись по саду Энгельса, парку имени Павлика Морозова и другим объектам. Начало запланировано на 10:00, а финал на 13:00.
Есть еще два маршрута по 17 км. Речь идет о «Шарташской кругосветке» и «Исетском променаде». Первый лежит через Драмтеатр, Плотинку, ДИВС и ТЮЗ, а второй пройдет вокруг водоема. Время проведения — с 9:00 до полудня, второго маршрута — с 8:00 до полудня.
Последний маршрут — 50 км — называется «Классика». Он лежит через центральную городскую часть и приведет к парку Маяковского, оттуда горожане преодолеют почти весь областной центр и вернутся к корпусу университета.
Прошлая «Майская прогулка» прошла в сентябре прошлого года. Участники также могли пройти от 10 до 59 км на выбор.