Хоккеист из Нижнего Тагила получил Кубок Петрова в составе команды из Альметьевска

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Подошел к концу плей-офф в Высшей хоккейной лиге. В финале «Нефтяник» победил команду из Тулы. Таким образом, именно спортсмены из Альметьевска получили Кубок имени Петрова.
Чемпионского титула удостоился в том числе ученик спортшколы «Спутник», тагильчанин Денис. Команде он выполняет роль защитника. В плей-офф он провел 21 игру.
В Альметьевске спортсмен тренируется уже шесть лет, ранее он представлял казанскую команду.
Ранее сообщалось, что тагильские девочки с рапирами из привезли домой «серебро» с Первенства по фехтованию.