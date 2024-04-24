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Updated Сегодня, 06:40

Хоккеист из Нижнего Тагила получил Кубок Петрова в составе команды из Альметьевска

Хоккеист из Нижнего Тагила получил Кубок Петрова в составе команды из Альметьевска

24 апреля 2024, 06:38
Фото: Пресс-служба ХК «Нефтяник»
Спортсмен из Нижнего Тагила Денис Цуканов удостоился Кубка Петрова в составе команды «Нефтяник» из Альметьевска. Спортсмену 27 лет.

Подошел к концу плей-офф в Высшей хоккейной лиге. В финале «Нефтяник» победил команду из Тулы. Таким образом, именно спортсмены из Альметьевска получили Кубок имени Петрова.

Фото: Пресс-служба ХК «Нефтяник»

Чемпионского титула удостоился в том числе ученик спортшколы «Спутник», тагильчанин Денис. Команде он выполняет роль защитника. В плей-офф он провел 21 игру.
В Альметьевске спортсмен тренируется уже шесть лет, ранее он представлял казанскую команду.

Ранее сообщалось, что тагильские девочки с рапирами из привезли домой «серебро» с Первенства по фехтованию.

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