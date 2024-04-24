Хоккеист из Нижнего Тагила получил Кубок Петрова в составе команды из Альметьевска

Чемпионского титула удостоился в том числе ученик спортшколы «Спутник», тагильчанин Денис. Команде он выполняет роль защитника. В плей-офф он провел 21 игру.

В Альметьевске спортсмен тренируется уже шесть лет, ранее он представлял казанскую команду.