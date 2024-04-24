Отопление, подготовка к 9 Мая и тагильчанка в гостях у Малахова: итоги дня

Коммунальные службы Нижнего Тагила пока не будут отключать отопление в городе. Все дело в колебании среднесуточных температур: жара то и дело сменяется холодом и снегопадами. Сроки окончания отопительного сезона в городе обычно варьируются от 20 апреля до 20 мая. В этом году батареи похолодеют только тогда, когда на улице установится стабильно теплая погода.