Отопление, подготовка к 9 Мая и тагильчанка в гостях у Малахова: итоги дня

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Коммунальные службы Нижнего Тагила пока не будут отключать отопление в городе. Все дело в колебании среднесуточных температур: жара то и дело сменяется холодом и снегопадами. Сроки окончания отопительного сезона в городе обычно варьируются от 20 апреля до 20 мая. В этом году батареи похолодеют только тогда, когда на улице установится стабильно теплая погода.
Впереди череда праздников, и власти Нижнего Тагила принимают дополнительные меры безопасности. Массовые мероприятия 1 и 9 мая пройдут только на определенных площадках, которые соответствуют требованиям. Экстренные службы, в том числе подразделения полиции, будут переведены на усиленный режим работы.
Молодежь Нижнего Тагила принимает участие во всероссийской акции «Верни память герою». В ее рамках школьники и юнармейцы будут приводить в порядок памятники и монументы, которые нуждаются в уборке и обновлении после зимы. Также ребята проводят исследовательскую работу и заполняют паспорта памятников, чтобы сохранить информацию для будущих поколений.
9 Мая в магазинах Нижнего Тагила, которые находятся в зоне проведения массовых мероприятий, по уже сложившейся традиции будет ограничена продажа алкогольной продукции. Приобрести горячительные напитки тагильчане не смогут с 8:00 до 12:00.
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина приняла участие в съемках шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». «Экс-участница группы „Комбинация“ спела хит 90-х „Ой, Серега“, а также рассказала пикантные подробности со съемок клипа с участием актера актер Рохелио Герра, исполнителя главной роли в сериале „Богатые тоже плачут“.