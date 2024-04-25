Светофор на перекрестке в Дзержинском районе Нижнего Тагила временно не работает

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Работу данного объекта прервали из-за необходимых работ на участке, проводимых подрядчиком, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Светофор планируют включить в 17 часов вечера 25 апреля.
Также на Вые с 9:30 отключен светофор на перекрестке улиц Черных — Максима Горького из-за того, что было отключено электричество. Его работа возобновится в 13:00.
Автомобилистов призвали к соблюдению скоростного режима.
Напомним, 12 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторое время прекратили работать светофоры на ГГМ.