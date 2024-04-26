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Жители Нижнего Тагила приведут город в порядок перед праздниками

Жители Нижнего Тагила приведут город в порядок перед праздниками

26 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 27 апреля состоится уборка города. Во Всероссийском субботнике смогут поучаствовать все желающие.

В этот день можно прибраться около своего дома, покрасить скамейки. А все желающие могут встретиться с единомышленниками на городском субботнике 27 апреля. Начало запланировано на 14.00.

К этому времени или заблаговременно нужно прийти на улицу Красная, 6а (перед супермаркетом «Пятерочка»). Планируется благоустроить газоны, дорожки для пешеходов.

Отмечается, что расчищать город начали с апреля, после чего за неделю улицы убрали около 160 тонн мусора, рассказали в администрации. Работу провели представители ТОСов и другие тагильчане.

Горожане убирали траву, сухие ветки, листву. Уборки проводились и в парках. Так, недавно активисты и обучающиеся вузов и техникумов расчищали общественное место в пойме реки Тагил. 27 апреля уборки пройдут на Пихтовых горах и на других городских объектах.

Напомним, что недавно тагильчане очистили от мусора Фруктовый сад.

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