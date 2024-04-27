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13-летнего мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

13-летнего мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

27 апреля 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 26 апреля пропал 13-летний мальчик Ярослав Нехца. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» ищут дополнительные силы для розыска ребенка.

Пропавший школьник был одет в черную куртку, темные брюки и спортивную обувь. Рост Ярослава — 160 см. У него нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Всех, кто видел Ярослава, просят срочно позвонить по номерам, указанным в ориентировке.

Напомним, что также в Екатеринбурге ведутся поиски другого подростка. Пропавшему Сергею Ермакову 17 лет. Полицейским известно, что он уехал от родителей из Режа вместе с друзбями. Сперва он отправился в Артемовский, а оттуда в Екатеринбург.

Четвертые сутки в Свердловской области ищут 17-летнего подростка
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