13-летнего мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

Напомним, что также в Екатеринбурге ведутся поиски другого подростка. Пропавшему Сергею Ермакову 17 лет. Полицейским известно, что он уехал от родителей из Режа вместе с друзбями. Сперва он отправился в Артемовский, а оттуда в Екатеринбург.