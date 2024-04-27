13-летнего мальчика сутки ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Пропавший школьник был одет в черную куртку, темные брюки и спортивную обувь. Рост Ярослава — 160 см. У него нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Всех, кто видел Ярослава, просят срочно позвонить по номерам, указанным в ориентировке.
Напомним, что также в Екатеринбурге ведутся поиски другого подростка. Пропавшему Сергею Ермакову 17 лет. Полицейским известно, что он уехал от родителей из Режа вместе с друзбями. Сперва он отправился в Артемовский, а оттуда в Екатеринбург.