«Странный дядя в перчатках»: в Екатеринбурге случайно нашли угнанный автомобиль

По слова мужчины, около полуночи он был в магазине. Тут к нему подбежала девочка и сообщила о «странном дяде в перчатках», который выбежал из машины на улице и скрылся. Тогда екатеринбуржец вызвал полицейских и дождался следователя. Оказалось, что на автомобиле были прикручены чужие номера, а сам он давно уже в угоне. Свидетель предположил, что машину хотели разобрать на запчасти, но что-то спугнуло злоумышленника, пишет Е1.