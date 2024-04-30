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В Екатеринбурге случайный прохожий нашел угнанную машину

«Странный дядя в перчатках»: в Екатеринбурге случайно нашли угнанный автомобиль

30 апреля 2024, 07:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге случайный прохожий нашел угнанную машину

Бдительный прохожий нашел на улице в Екатеринбурге угнанное авто, которое давно находилось в розыске.

По слова мужчины, около полуночи он был в магазине. Тут к нему подбежала девочка и сообщила о «странном дяде в перчатках», который выбежал из машины на улице и скрылся. Тогда екатеринбуржец вызвал полицейских и дождался следователя. Оказалось, что на автомобиле были прикручены чужие номера, а сам он давно уже в угоне. Свидетель предположил, что машину хотели разобрать на запчасти, но что-то спугнуло злоумышленника, пишет Е1.

Ранее сало известно, что сотрудник автомойки в Екатеринбурге украл дорогой Mercedes и разбил его.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ГИБДД#Полиция#Девочка#Автомобиль#Угон#18+#Екатеринбург
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