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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Свердловский перевозчик выплатит упавшей в автобусе женщине 100 тысяч рублей

Перевозчик в Березовском заплатит за жесткое падение в автобусе

3 мая 2024, 11:08
Фото: 1MI

Свердловский перевозчик выплатит упавшей в автобусе женщине 100 тысяч рублей

В Березовском водитель автобуса не дождался выхода пассажиров и поехал. Упавшая и получившая серьезные травмы женщина получит от перевозчика 100 тысяч рублей.

Из-за действий водителя, который начал движение раньше времени, жительница Березовского получила серьезные травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Она не может работать и нуждается в постоянной посторонней помощи. Взыскать деньги с перевозчика пострадавшей помогла прокуратура: суд постановил выплатить жертве несчастного случая 100 тысяч рублей.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее на трассе под Асбестом водитель автобуса насмерть сбил пешехода.

В Екатеринбурге водитель автобуса на ходу смотрел видеоролики
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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Травма#Прокуратура#Суд#Автобус#Падение#Березовский#Ущерб#Екатеринбург
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