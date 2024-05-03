Перевозчик в Березовском заплатит за жесткое падение в автобусе

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Из-за действий водителя, который начал движение раньше времени, жительница Березовского получила серьезные травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Она не может работать и нуждается в постоянной посторонней помощи. Взыскать деньги с перевозчика пострадавшей помогла прокуратура: суд постановил выплатить жертве несчастного случая 100 тысяч рублей.
Судебное решение пока не вступило в законную силу.
Ранее на трассе под Асбестом водитель автобуса насмерть сбил пешехода.