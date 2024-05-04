Природное ЧС накрыло Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
Природное ЧС было объявлено в связи с выпавшим в городе снеге. Сейчас Екатеринбург расчищают десятки единиц техники, отметили в мэрии.
Такими прогнозами поделилось Уральское УГМС. По их данным, в ночь на 4 мая в городе выпало 8 мм осадков. Для обработки дорог противогололедными средствами, было израсходовано свыше 50 тонн специальных смесей.
Сегодня со снегом сражаются 34 спецмашины, 27 тракторов, 8 погрузчиков и 5 грейдеров (порядка 80 спецтехники). Из-за непогоды в Чкаловском районе возникли перебои с электричеством. Без света остались тысячи уралцев в 24 городах и поселках.
Ранее сообщалось, что гололед и снежный накат образовался на трассах региона. На некоторых автодорогах ведены ограничения. Автомобилистов просят использовать зимнюю резину для поездок.