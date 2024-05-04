Природное ЧС накрыло Екатеринбург

Сегодня со снегом сражаются 34 спецмашины, 27 тракторов, 8 погрузчиков и 5 грейдеров (порядка 80 спецтехники). Из-за непогоды в Чкаловском районе возникли перебои с электричеством. Без света остались тысячи уралцев в 24 городах и поселках.