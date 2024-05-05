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Пассажир поезда Москва — Владивосток нанес более 10 ударов ножом попутчику

Пассажир поезда Москва — Владивосток нанес более 10 ударов ножом попутчику

5 мая 2024, 12:42
Фото: 1MI
В поезде Москва — Владивосток один из пассажиров напал с ножом на попутчика. ЧП произошло 3 мая 2024 года.

Между пассажирами произошла ссора. Один из схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчину, напавшего с оружием, скрутили другие пассажиры. После этого злоумышленника передали сотрудникам полиции. Поезд в это время шел в Пермском крае, поэтому задержанного привезли в Пермь.

Пострадавший остался жив. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и задержали его на два месяца.

Напомним, в январе 2024 года в Нижней Туре местный житель убил знакомого во время конфликта.

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