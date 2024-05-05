Пассажир поезда Москва — Владивосток нанес более 10 ударов ножом попутчику

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Между пассажирами произошла ссора. Один из схватил нож и несколько раз ударил им оппонента, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Мужчину, напавшего с оружием, скрутили другие пассажиры. После этого злоумышленника передали сотрудникам полиции. Поезд в это время шел в Пермском крае, поэтому задержанного привезли в Пермь.
Пострадавший остался жив. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и задержали его на два месяца.
Напомним, в январе 2024 года в Нижней Туре местный житель убил знакомого во время конфликта.