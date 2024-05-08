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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Поликлиники Нижнего Тагила в праздники будут работать по особому графику

Определен график работы поликлиник в Нижнем Тагиле на майские праздники

8 мая 2024, 11:54
Фото: 1MI

Поликлиники Нижнего Тагила в праздники будут работать по особому графику

С 9 по 12 мая 2024 года изменится график работы всех поликлиник Нижнего Тагила. Это связано с выходными днями в честь Дня Победы.

Так, во все дни в поликлиниках Горбольницы №1, Демидовской больницы и Горбольницы №4 с 8.00 до 20.00 будут работать кабинеты неотложной помощи. А 11 мая на Вагонке с 8.00 до 15.00 — участковая служба.

По такому же графику тагильчане в случае болезни могут обращаться в Поликлинику №3 на Липовом тракте и Поликлинику №4 на Новострое, стало известно редакции TagilCity.ru.

9, 10, 11 и 12 мая с 8.00 до 14.00 будет работать стоматологическая поликлиника на улице Правды, 1. В это же время врачи будут принимать пациентов 11 мая в стоматологиях, расположенных по адресам: Липовый тракт, 26, улица Металлургов, 24 и проспект Ленина, 40.

Во всех детских поликлиниках Нижнего Тагила в праздничные дни будут работать дежурные педиатры с 8.00 до 15.00 и обслуживать заболевших на дому. Обращаться можно по единому телефону: 8 (3435) 37-81-82. Обратите внимание, что прививочные кабинеты работать не будут.

Травмпункты на Вые и Вагонке будут функционировать в круглосуточном режиме.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Поликлиника#День Победы#График#Расписание#Екатеринбург#9 Мая
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