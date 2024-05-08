Определен график работы поликлиник в Нижнем Тагиле на майские праздники

9, 10, 11 и 12 мая с 8.00 до 14.00 будет работать стоматологическая поликлиника на улице Правды, 1. В это же время врачи будут принимать пациентов 11 мая в стоматологиях, расположенных по адресам: Липовый тракт, 26, улица Металлургов, 24 и проспект Ленина, 40.