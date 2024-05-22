Причины, симптомы и профилактика. Как «не сломать» свою щитовидную железу

Содержание йода во фруктах и овощах зависит от состава почвы, которая чаще всего почти не содержит этот микроэлемент. Небольшое количество йода мы получаем вместе с картофелем, луком, яблоками. К продуктам, которые специально обогащают йодом, помимо пищевой йодированной соли, можно отнести молоко и молочные продукты (йогурт и сыр), продукты из зерна (хлеб и крупы). Кроме достаточного потребления йода, здоровье щитовидной железы можно поддержать отказом от вредных привычек, сбалансированным питанием и стрессоустойчивостью.