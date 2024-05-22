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Published Сегодня, 08:36

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Причины, симптомы и профилактика. Как «не сломать» свою щитовидную железу

Причины, симптомы и профилактика. Как «не сломать» свою щитовидную железу

22 мая 2024, 08:36
Фото: freepik
Щитовидная железа, несмотря на свой миниатюрный размер, регулирует все обменные процессы в человеческом организме, состояние внутренних органов, прочность скелета, физическую активность, массу тела, сон и многое другое. Как поддерживать работу столь важного органа — в материале TagilCity.ru.

Щитовидная железа располагается в передней части шеи и состоит из двух долей, соединенных между собой перешейком. Орган внешне похож на бабочку, прикрывающую своими крыльями-щитами трахею. У здорового человека щитовидная железа весит от 20 до 60 граммов. Практически все процессы, протекающие в организме, зависят от правильной работы именно этого органа. Снижение функции щитовидной железы сопровождается, например, нарушениями репродуктивной системы, психического состояния, работы сердца, мозга и нервной системы. Также проявляются заболевания кожи, почек и прочие отклонения от нормы.

Заболевания щитовидной железы встречаются у 30% населения планеты. При этом, по мнению специалистов, женщины болеют в 10 раз чаще.

Сиптоматика

Эндокринологи называют ряд симптомов, которые могут указывать на нарушения в работе щитовидной железы:

  • Мышечные боли и судороги,
  • Выпуклость на шее,
  • Повышенная утомляемость и раздражительность, депрессивные состояния,
  • Изменение частоты сердцебиения,
  • Плохая регуляция температуры,
  • Резкий набор или снижение веса, а также расстройство пищеварения,
  • Сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей.

Появление одного из этих признаков может не означать наличие заболевания щитовидной железы. Однако при выявлении у себя сразу нескольких показателей стоит обратиться к врачу.

Основные причины развития заболеваний

  • Генетически обусловленные аномалии,

  • Опухоли и различные воспалительные процессы,

  • Расстройства иммунитета,

  • Оперативные вмешательства на щитовидной железе,

  • Недостаток или избыток поступления йода в организм.

Фото: freepik

Профилактика

Употребление йодированной соли способствует профилактике эндокринных нарушений и заболеваний нервной системы. Человеку в соответствии с потребностями организма рекомендуется потреблять от 150 до 200 микрограмм в сутки, что эквивалентно 4-5 граммам йодированной соли. Источниками йода также служат морепродукты: морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба и креветки.

Содержание йода во фруктах и овощах зависит от состава почвы, которая чаще всего почти не содержит этот микроэлемент. Небольшое количество йода мы получаем вместе с картофелем, луком, яблоками. К продуктам, которые специально обогащают йодом, помимо пищевой йодированной соли, можно отнести молоко и молочные продукты (йогурт и сыр), продукты из зерна (хлеб и крупы). Кроме достаточного потребления йода, здоровье щитовидной железы можно поддержать отказом от вредных привычек, сбалансированным питанием и стрессоустойчивостью.

Фото: Изображение Midjourney

Заболевания щитовидной железы у детей

Щитовидная железа у детей обеспечивает рост тела и правильный обмен веществ в организме. Она вырабатывает важные гормоны, что отражается на половом созревании и общем развитии ребенка.

Заподозрить нарушения работы эндокринной системы можно по следующим признакам:

  • Замедленный или ускоренный рост тела,
  • Недостаточный набор веса или ожирение,
  • Отставание в физическом развитии,
  • Низкая любознательность, заторможенность, вялость,
  • Несвоевременное появление менструаций у девушек,
  • Запоздалое или раннее увеличение половых органов у мальчиков, роста волос на теле, лице, изменений голоса,
  • Головокружение, обморочные состояния,
  • Плохая переносимость физической активности, общая слабость,
  • Нервозность и бессонница,
  • Боли в костях, переломы при незначительной травме,
  • Частые и затяжные инфекционные болезни.

Профилактика у детей

Органы внутренней секреции закладываются еще в период внутриутробного развития, поэтому для профилактики сбоев в эндокринной системе у ребенка беременным необходимо избегать:

  • Контакта с больными вирусными инфекциями,
  • Курения, приема алкоголя, медикаментов без назначения врача,
  • Действия облучения,
  • Работы на вредном производстве.

Согласно рекомендациям педиатров, в питании беременных и детей должно быть достаточно йода, белка, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов. Требуется подготовка к беременности и обследование у эндокринолога при семейных формах гормональных нарушений. Для профилактики ребенку важно кормление грудью, своевременное введение прикорма, обращение к врачу при медленном, быстром росте, наборе массы тела.

Заболевания щитовидной железы в последнее время все чаще выявляют у детей. Самым распространенным в детском возрасте является диффузный нетоксический зоб. Возникает он из-за дефицита йода, недостаток которого снижает функциональную активность щитовидной железы и вызывает ее увеличение. По статистике в Свердловской области порядка 20% жителей имеют это заболевание. Профилактика йододефицита очень важна в детском возрасте, так как мы живем в йододефицитном районе, — рассказала врач-эндокринолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Ольга Воробьева.
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Отметим, в Свердловской области ежегодно проводится диспансеризация детей. Зачастую именно во время такого обследования выявляют отклонения в работе эндокринной системы и щитовидной железы. В рамках диспансеризации во время профилактических медицинских осмотров в школах и детских садах врач-эндокринолог осматривает детей в возрастные периоды 6, 10, 15-17 лет. При выявлении патологии дети направляются на второй этап обследования (консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, гормональное обследование).

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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Дети#Здоровье#Специалисты#Профилактика#Щитовидная железа#Детская городская больница#Заболевания#Симптомы
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