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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Отрава в воздухе, «золотая» остановка, магнитная буря и пыльца: итоги дня в Тагиле

Отрава в воздухе, «золотая» остановка, магнитная буря и пыльца: итоги дня в Тагиле

27 мая 2024, 16:53
Фото: 1MI
TagilCity.ru традиционно подводит экоитоги недели. На Верхне-Выйском водохранилище в Тагиле начался ремонт важного объекта. Вандалы раскурочили «золотую» остановку. На Средний Урал надвигаются облака березовой пыльцы и магнитная буря. Итоги Тагила и области за 27 мая — в нашем ежедневном обзоре.

Газоанализатор TagilCity.ru и приборы УГСМ не зафиксировали выбросов в Тагиле на прошлой неделе, однако жители все равно жаловались на неприятный запах. «Тагилдорстрой» пылесосил берега Черноисточинского водохранилища, а в Свердловской области планируют оборудовать мусорные площадки экологичными баками из пластика. Эти и другие новости можно прочитать в наших экоитогах.

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В Нижнем Тагиле вандалы капитально испортили остановочный павильон на проспекте Мира, разбив боковые стекла. Возмущению горожан нет предела: ведь эта остановка была удобной и функциональной. А еще она хорошо защищала от дождя и снега и отличалась красивым дизайном.

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На Верхне-Выйском водохранилище капитально реконструируют гидротехническое сооружение — здесь начался последний этап начавшегося два года назад ремонта. Ранее сооружение действовало буквально вполсилы, однако после проведенных работ будет запущено на полную мощность.

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Магнитная буря может обрушиться на Землю в первых числах июня. Выброс частиц может произойти из-за новой активной области на Солнце, которая пока находится на обратной стороне звезды. Однако постепенно Земля встанет с ней на одну линию. И тогда потоки заряженных частиц мощным потоком направятся к нашей планете.

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В Нижнем Тагиле в ближайшие дни концентрация пыльцы увеличится до четвертого уровня. Это чрезвычайно опасно для аллергиков, так как пыльца может спровоцировать тяжелый приступ. Медики советуют тагильчанам заранее принять необходимые меры предосторожности.

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