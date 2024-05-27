Отрава в воздухе, «золотая» остановка, магнитная буря и пыльца: итоги дня в Тагиле

Газоанализатор TagilCity.ru и приборы УГСМ не зафиксировали выбросов в Тагиле на прошлой неделе, однако жители все равно жаловались на неприятный запах. «Тагилдорстрой» пылесосил берега Черноисточинского водохранилища, а в Свердловской области планируют оборудовать мусорные площадки экологичными баками из пластика. Эти и другие новости можно прочитать в наших экоитогах.