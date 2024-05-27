Отрава в воздухе, «золотая» остановка, магнитная буря и пыльца: итоги дня в Тагиле

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Газоанализатор TagilCity.ru и приборы УГСМ не зафиксировали выбросов в Тагиле на прошлой неделе, однако жители все равно жаловались на неприятный запах. «Тагилдорстрой» пылесосил берега Черноисточинского водохранилища, а в Свердловской области планируют оборудовать мусорные площадки экологичными баками из пластика. Эти и другие новости можно прочитать в наших экоитогах.
В Нижнем Тагиле вандалы капитально испортили остановочный павильон на проспекте Мира, разбив боковые стекла. Возмущению горожан нет предела: ведь эта остановка была удобной и функциональной. А еще она хорошо защищала от дождя и снега и отличалась красивым дизайном.
На Верхне-Выйском водохранилище капитально реконструируют гидротехническое сооружение — здесь начался последний этап начавшегося два года назад ремонта. Ранее сооружение действовало буквально вполсилы, однако после проведенных работ будет запущено на полную мощность.
Магнитная буря может обрушиться на Землю в первых числах июня. Выброс частиц может произойти из-за новой активной области на Солнце, которая пока находится на обратной стороне звезды. Однако постепенно Земля встанет с ней на одну линию. И тогда потоки заряженных частиц мощным потоком направятся к нашей планете.
В Нижнем Тагиле в ближайшие дни концентрация пыльцы увеличится до четвертого уровня. Это чрезвычайно опасно для аллергиков, так как пыльца может спровоцировать тяжелый приступ. Медики советуют тагильчанам заранее принять необходимые меры предосторожности.