Итоги недели: браконьеры, остатки пенопласта, отрава в воздухе и нулевые замеры

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Начнем с качества воздуха. На минувшей неделе редакция TagilCity.ru вернулась к замерам выбросов при помощи газоанализатора «Геолан-1П». За дни измерений превышений зафиксировано не было. Добавим, что «Уральское УГМС» пока опубликовало официальные данные за 4 дня минувшей недели: по ним также не было нарушения нормативов.
Тем не менее, жители замечают коричнево-серые выбросы на небе, некоторые жалуются на запах.
С утра был запах на Новой Кушве, — написал тагильчанин Сергей 26 мая.
В ночь на 20 мая и днем ранее тагильчане сообщили о запахе с предприятия и прислали фотографии выбросов над заводом.
В поселке Черноисточинск продолжается приборка берега пруда в районе мыса Крутики, загрязненного кусками и крошками пенопласта. Этим официально занимается МУП «Тагилдорстрой», на которое подали в суд из-за ситуации годовой давности. Также к субботникам присоединяются инициативные местные жители, а также жители Нижнего Тагила и даже Екатеринбурга.
В Уральском федеральном округе в настоящее время действует запрет на ловлю рыбы в нерест. Инспекторы Рыбохраны ловят браконьеров и выписывают им штрафы. С конца апреля специалисты отобрали у нарушителей более 200 килограммов водных жителей и изъяли 314 незаконных средств для ловли рыбы на уральских водоемах.
Специалисты Роспотребнадзора признали водоемы Екатеринбурга небезопасными для купания, поскольку качество воды не соответствует нормативам. Интересно, что в некоторых водоемах обитают водоплавающие птицы, которые являются переносчиками церкариоза, или «зуда купальщиков».
Из положительного. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» построят более тысячи контейнерных площадок с современными пластиковыми баками, что закроет потребность региона на 93%. 76 точек запланированы к возведению в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле продолжается восстановление Фруктового сада Козьмы Рудого. Там высаживают деревья и благоустраивают территорию. Уже готов проект модернизации уникальной достопримечательности.
В Свердловской области планируют запретить выгул скота на общественных территориях. Документ предусматривает штраф. Окончательно закон может быть принят депутатами Заксобрания со дня на день — 28 мая.
Закончим подведение итогов темой пожаров. Селам Нижнего Тагила поставят дополнительный инвентарь: мотопомпы и комплектующие на 954 тысячи рублей, противопожарные ранцы и специализированные прицепы — за 3,4 миллиона рублей.