Итоги недели: браконьеры, остатки пенопласта, отрава в воздухе и нулевые замеры

Начнем с качества воздуха. На минувшей неделе редакция TagilCity.ru вернулась к замерам выбросов при помощи газоанализатора «Геолан-1П». За дни измерений превышений зафиксировано не было. Добавим, что «Уральское УГМС» пока опубликовало официальные данные за 4 дня минувшей недели: по ним также не было нарушения нормативов.