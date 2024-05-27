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Итоги недели: браконьеры, остатки пенопласта, отрава в воздухе и нулевые замеры

Итоги недели: браконьеры, остатки пенопласта, отрава в воздухе и нулевые замеры

27 мая 2024, 10:28
Фото: tagilcity.ru
Рассказываем, о каких экологических событиях Нижнего Тагила и Свердловской области TagilCity.ru писал на минувшей неделе с 20 по 26 мая.

Начнем с качества воздуха. На минувшей неделе редакция TagilCity.ru вернулась к замерам выбросов при помощи газоанализатора «Геолан-1П». За дни измерений превышений зафиксировано не было. Добавим, что «Уральское УГМС» пока опубликовало официальные данные за 4 дня минувшей недели: по ним также не было нарушения нормативов.

Тем не менее, жители замечают коричнево-серые выбросы на небе, некоторые жалуются на запах.

С утра был запах на Новой Кушве, — написал тагильчанин Сергей 26 мая.

В ночь на 20 мая и днем ранее тагильчане сообщили о запахе с предприятия и прислали фотографии выбросов над заводом.

«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
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В поселке Черноисточинск продолжается приборка берега пруда в районе мыса Крутики, загрязненного кусками и крошками пенопласта. Этим официально занимается МУП «Тагилдорстрой», на которое подали в суд из-за ситуации годовой давности. Также к субботникам присоединяются инициативные местные жители, а также жители Нижнего Тагила и даже Екатеринбурга.

МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта
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В Уральском федеральном округе в настоящее время действует запрет на ловлю рыбы в нерест. Инспекторы Рыбохраны ловят браконьеров и выписывают им штрафы. С конца апреля специалисты отобрали у нарушителей более 200 килограммов водных жителей и изъяли 314 незаконных средств для ловли рыбы на уральских водоемах.

Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
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Специалисты Роспотребнадзора признали водоемы Екатеринбурга небезопасными для купания, поскольку качество воды не соответствует нормативам. Интересно, что в некоторых водоемах обитают водоплавающие птицы, которые являются переносчиками церкариоза, или «зуда купальщиков».

Купание запрещено: во всех водоемах Екатеринбурга действуют ограничения
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Из положительного. В Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» построят более тысячи контейнерных площадок с современными пластиковыми баками, что закроет потребность региона на 93%. 76 точек запланированы к возведению в Нижнем Тагиле.

Свыше тысячи контейнерных площадок появятся в Свердловской области в 2024 году
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В Нижнем Тагиле продолжается восстановление Фруктового сада Козьмы Рудого. Там высаживают деревья и благоустраивают территорию. Уже готов проект модернизации уникальной достопримечательности.

Как в Нижнем Тагиле восстанавливают Фруктовый сад Козьмы Рудого?
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В Свердловской области планируют запретить выгул скота на общественных территориях. Документ предусматривает штраф. Окончательно закон может быть принят депутатами Заксобрания со дня на день — 28 мая.

В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах
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Закончим подведение итогов темой пожаров. Селам Нижнего Тагила поставят дополнительный инвентарь: мотопомпы и комплектующие на 954 тысячи рублей, противопожарные ранцы и специализированные прицепы — за 3,4 миллиона рублей.

Села под Нижним Тагилом обеспечат допоборудованием за 4 миллиона для тушения пожаров
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Качество#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха#Пыльца
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