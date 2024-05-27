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Жители Свердловской области стали реже увольняться

Жители Свердловской области стали реже увольняться

27 мая 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местные жители стали реже уходить с работы по собственной инициативе.

Опрос показал, что в первом квартале нынешнего года 73% респондентов уволились по своей инициативе, сообщают исследователи сервиса hh.ru.

Этот показатель на 2% ниже того, что был в последнем квартале прошлого года. В этом году чаще всего уходили с работы граждане по причинам низких зарплат, проблем с руководством или коллективом в целом.

9% уходили из-за сокращения, 8% — из-за ликвидации фирм, 2% — из-за проблем с трудовым распорядком. Были у горожан и другие обстоятельства.

В основном, увольнялся рабочий персонал (76%), работники сферы туризма и отелей (74%), а также образования (73%). Реже уходили в работы сотрудники сфер инвестиции, индустрии красоты и физкультуры.

Напомним, что недавно главврач свердловского онкоцентра Мейлах уволится из-за бунта врачей. Ранее доктора обвинили его в некомпетентности.

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