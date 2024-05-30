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Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину

Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину

30 мая 2024, 07:22
Фото: 1MI
Пропавшего мужчину ищут в Верхней Пышме четыре дня. Его зовут Андрей Галимжанов. 27 мая он вышел в магазин и до сих пор не вернулся. Из дома ранее он выходил редко.

Отмечается, что пропавший нуждается в помощи медиков. Несколько лет назад он уже терялся. Тогда его нашли в Екатеринбурге. Волонтеры не исключают, что и сейчас он уехал туда.

Фото: «Лиза Алерт»

Известно, что мужчина скромный, и на улице не обращается за помощью. Родные очень волнуются за него. Всех, кто видел Андрея, просят позвонить в полицию или волонтерам «Лиза Алерт».

Пропавшему 43 года. Его рост — 178 см. У него кудрявые волосы. Был одет в темную одежду.

Ранее сообщалось, что третью неделю в Нижнем Тагиле ищут 30-летнего мужчину.

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