Четыре дня в Верхней Пышме разыскивают пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Отмечается, что пропавший нуждается в помощи медиков. Несколько лет назад он уже терялся. Тогда его нашли в Екатеринбурге. Волонтеры не исключают, что и сейчас он уехал туда.
Известно, что мужчина скромный, и на улице не обращается за помощью. Родные очень волнуются за него. Всех, кто видел Андрея, просят позвонить в полицию или волонтерам «Лиза Алерт».
Пропавшему 43 года. Его рост — 178 см. У него кудрявые волосы. Был одет в темную одежду.
Ранее сообщалось, что третью неделю в Нижнем Тагиле ищут 30-летнего мужчину.